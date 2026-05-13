京東系旗下三間上市公司計劃回購股份，合共價值最多24億美元

京東系旗下三間上市公司，分別是京東物流(02618)、京東健康(06618)、京東工業(07618)計劃回購股份，三間公司合共回購價值最多24億美元股份。

其中京東物流(02618)公布，董事會已授權並批准自批准日期起計48個月期間，在公開市場回購最多價值12億美元之公司股份的計劃 。

公司進行購回時，須根據公司股東於公司每年的股東周年大會通過的決議案授予或將授予董事會的購回授權行使其權力，以購回不超過於該股東周年大會日期已發行股份總數10%的股份，該授權將於下列最早發生者屆滿：公司下屆股東周年大會結束時；公司組織章程大綱及細則或任何適用法律規定公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及股東通過普通決議案撤銷或修改批准股份購回授權之普通決議案所載之授權當日。

於2026年5月12日至公司將於2026年舉行的應屆股東周年大會日期止期間，公司將根據股東於2025年6月20日授出的股份購回授權進行購回，而於計劃項下的後續期間，公司將根據股東不時舉行的股東周年大會上授出的股份購回授權進行購回，惟須待股東批准及上述一般授權條件達成後，方可作實。

董事會擬於該48個月期間內執行該計劃，惟僅以不會導致須根據公司收購、合併及股份回購守則第26條提出強制性全面收購建議之方式進行。

而京東健康(06618)宣布，董事會已授權並批准自批准日期起計48個月期間，在公開市場回購最多價值10億美元公司股份計劃，並將購回不超過於該股東周年大會日期已發行股份總數10%股份

另外，京東工業(07618)宣布，董事會已授權並批准自批准日期起計24個月期間，在公開市場回購最多價值2億美元公司股份計劃，以購回不超過於該股東周年大會日期已發行股份總數10%的股份。

公司相信，於目前情況下進行擬議股份購回說明本公司對其當前及長期業務展望及前景的信心，最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值，且目前的財務資源將使其能夠實施擬議股份購回，同時維持穩健的財務狀況，亦將繼續提供高質量的產品及服務，並相信這樣的價值主張在當前市場條件下將更具競爭力。

撰文：經濟通採訪組

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