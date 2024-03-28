BCT推出全港首個強積金AI顧問 助繁忙上班族輕鬆投資 部署退休理財

人工智能（AI）、大數據，已成為金融及財富管理行業不可或缺的元素；然而，對於普羅大眾的小市民而言有點如遠若近，於協助個人理財方面未有太多實際應用。作為本港退休金行業的領導者之一，BCT銀聯集團（下稱「BCT」）一直積極將金融科技與退休理財服務結合，助成員作出適當的退休理財部署。早前，BCT更推出全港首個強積金AI顧問MARIO，協助繁忙的打工仔更輕鬆方便地作投資決定。憑藉對科技創新的重視及應用，BCT今年再度蟬聯「金融科技大獎」財富投資與管理類別「傑出全方位管理MPF戶口平台」殊榮。

一直以來，打工仔在管理個人強積金方面的最大挑戰，在於基金選擇眾多，而在不同市況下又表現各異；加上不同人有各自的理財目標和需要，風險承受能力又不一樣，故如何挑選切合個人目標的基金、爭取合理回報，是一門學問。根據積金局資料顯示，2023年強積金基金平均回報為3.4%；不過，市場回報最高（38.7%）和最低（-20.0%）的基金之表現差距，可相差58.7%¹，由此可見，在多變的投資市況下能夠適時選擇合適投資組合的重要性。

建構多源顧問服務 協助成員衡量投資選擇

上班族能夠擁有投資知識，並可緊貼市況作出相應投資對策，固然最理想；不過BCT深明對工作繁忙的香港都市人來說，這些並非易事。為協助港人管理強積金，BCT一直積極建構多源顧問服務，冀透過不同渠道為成員提供最新投資參考建議，讓其強積金管理變得更方便及適時。

而MARIO就是由BCT與弘量研究有限公司合作提供全新AI顧問服務，結合了人工智能技術和大數據分析，同時可因應成員的風險承受能力、個人投資目標、投資知識及財政狀況，為成員提供參考，協助他們衡量投資選擇，以符合不同成員的個人意向。BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀 (Jamie) 表示，MARIO可成為成員的得力助手，助強積金成員把握市況，以調配強積金組合，為理想的退休目標做好準備。

三大特點：簡單、智能、貼心

AI顧問MARIO具備3大特點：一、簡單；成員只需簡單回答幾個問題，MARIO即可為成員提供參考，過程非常簡單。二、智能；在制訂參考投資組合時，MARIO會利用大數據分析和人工智能進行演算，迅速分析複雜的數據和市場資訊。三、貼心；MARIO會追踪及評估全球經濟市況，當有需要時，每季會提醒成員檢視方案，從而鼓勵他們建立定期檢視強積金投資組合的習慣。Jamie相信，透過這個多源顧問服務，可滿足不同成員的投資需求和偏好，讓成員透過不同的參考渠道得到更廣泛的見解及建議，以作出符合個人理財務目標及需求的投資決定。

今年2月開始，指定的BCT強積金計劃成員可透過「bct+」流動應用程式尊享此項服務。 想知更多，可以瀏覽：https://www.bcthk.com/zh/tools-and-support/ai-advisor 。

+請參考bct+ 應用程式及AI顧問MARIO平台內的使用條款與細則及私隱政策。

*請注意，投資涉及風險，過往之表現不能作為將來表現之指引。投資者不應僅就參考投資組合而作出投資決定。若投資者對參考投資組合是否適合（包括能否配合閣下之投資目標）存有疑問，投資者應徵詢理財及／或專業意見，並在考慮本身情況後作出最適合的投資選擇。

AI顧問MARIO，結合人工智能技術和大數據分析，同時考慮到成員的個人狀況，協助忙碌或缺乏投資知識的香港人衡量投資選擇。

¹ 積金局：強積金基金平台(https://mfp.mpfa.org.hk/tch/mpp_list.jsp)

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