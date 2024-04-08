Propcap創新海外房產按揭配對服務 重塑既有海外按揭模式

Propcap Technologies Ltd（「PropCap」）於經濟通舉辦的「2023金融科技大獎」頒獎典禮中，憑藉其創新科技且可靠的海外房產按揭配對服務，在芸芸出色的入圍者中脫穎而出，榮膺「2023金融科技大獎－初創企業」，亦在綠色金融發展類別中被評選為「傑出海外房產綠色按揭配對平台」。此外，PropCap同時在2023 TADS數字資產及證券大獎中，在最佳數字資產及證券獎類別中榮獲「新星獎」的獎項，這些殊榮對PropCap的業務發展和團隊不懈努力給予了突破的肯定。

一對一配對平台 重塑海外按揭模式

「一個平台、兩個身份」是PropCap作為亞洲首個海外房產按揭配對平台的獨特創新之處，平台把海外物業買家(即貸款人)與按揭貸人一對一配對，重塑按揭信貸模式，為投資者創造另類投資方案。

PropCap建立嶄新融資模式，為英國及日本物業的亞洲買家提供可靠按揭解決方案、縮短審批時間、並提高批核按揭可行性。平台貸款人透過網上完成按揭申請，可以隨時隨地查閱批核狀況，輕鬆管理按揭申請。PropCap致力為貸款人帶來可靠、快速和高效按揭服務。

平台開放給全球專業投資者透過自選按揭項目，助人實現圓置業夢。投資者只要成為平台按揭放貸人 (Mortgage Funder)，通過身份驗證後便可按自己投資取態，參與適合的海外房產按揭項目，真正投入自主投資的時代！

為作全面的風險管理，PropCap高度重視信息可靠性及安全性，運用數據及A.I.全方位分析評估海外房產價值、租金回報情況及借貸人信貸評級等多方面因素。透過諾華誠信（Nova Credit）成為「大灣區跨境數據互信互認平台」的成員，有效地核實和蒐集中國內地客戶資料。平台為投資者提供高透明度的另類投資機會。

推動綠色及可持續發展金融

平台放貸人除了通過PropCap平台參與另類投資項目，還能為環境保育作出貢獻。PropCap積極建立環境保護及可持續城市發展的方案，並著眼於在綠色海外房產及貸款上出一分力。透過推出綠色按揭，為合資格的綠色物業，向貸款人提供利率優惠。鼓勵海外房產買家在選擇物業時，將節能指標納入考慮因素（英國的EPC 評級及日本的BELS標准），促使資金流向低碳及綠色建築項目。平台清晰列出每個按揭項目的節能指標評級和碳排放量，讓按揭放貸人了解該物業的可持續性，他們亦成為支持綠色按揭項目的重要角色，PropCap聯合創辦人兼首席分銷總監李澍釗（Louis Lee）表示，「洞悉到房地產界別的佔全球碳排放量接近40%，PropCap藉平台角色在房地產生態鏈內發揮作用，推出綠色按揭項目讓投資者在獲取合理的回報同時支持綠色建築，教育投資者重視可持續發展。2024年度政府財政預算案中強調「綠色發展」，現時香港在綠色金融產業火速前進。 PropCap 希望利用香港籌集資本的樞紐，支持香港成為國際綠色金融中心。我們積極部署參加「綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃」，借鑑外國綠色物業指標，推動香港發展綠色及可持續金融、綠色按揭發展。」

圖左3: PropCap聯合創辦人兼首席分銷總監李澍釗（Louis Lee）在香港綠色周活動上分享

發展 Web 3 現實資產代幣化

PropCap持續追求創新與革命，敢於開創配合市場需求，跟隨時代的脈膊，不斷地優化產品，憑着創新精神及不懈努力，近日榮獲全球首個針對代幣化資產和數字證券領域的年度國際獎項TADS - 最佳數字資產及證券獎類別的新星獎，TADS旨在表揚全球數字資產及證券行業人士或團體的傑出貢獻和成就。PropCap 正開發現實資產代幣化，增加資產流動性，再度提升海外按揭效率，為客戶提供更大價值的服務。

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