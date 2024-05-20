轉用恒生PayDayᐩ出糧 全城人工加！

份糧唔夠洗？成日想老細加人工？現在只需簡單係手機㩒幾個制，登記埋恒生銀行PayDay+出糧，齊齊全城人工加，理財更輕鬆！

恒生全新推出的PayDay+優惠1，只要於恒生Mobile App登記PayDay+並成功轉用恒生為出糧戶口，便能享受高達6%港元儲蓄年利率2，讓你的存款增長。而且，PayDay+優惠還包含一系列消費、保險和理財優惠，例如港幣1元投保8天單次旅遊保險3、投保「易入息」延期年金優惠4 5、指定信用卡$100+FUN Dollars獎賞6、私人貸款現金回贈、SimplyFund戶口$0月費優惠7，還有新證券客戶8買入股票現金獎賞優惠9！

此外，恒生還提供各種創新的日常理財服務，讓客戶理財更多元化，當中包括恒生去年推出的全新儲蓄規劃工具「Money Master」。

早前舉行的「2023金融科技大獎」，Money Master便於財富投資與管理類別中榮獲「傑出數碼財富管理工具」。Money Master會自動追蹤客戶的恒生港元戶口和信用卡的支出和實時更新餘下可用預算，連接H A R O WhatsApp更可收取個人化儲蓄進度提示。Money Master將成為客戶最好的理財夥伴，助客戶輕鬆實現人生大小目標!

除此之外，恒生銀行的外匯優惠及服務令你出外旅遊更輕鬆盡興，由即日起至2024年5月31日，恒生客戶經恒生Mobile App或恒生個人e-Banking兌換日圓或歐羅達港幣10,000或其等值，即可享「銀行成本價」10。兌換完仲可以到遍佈全港嘅外幣提款機11提取外幣現鈔，線上線下無縫接軌，輕鬆出發！

開立或升級至恒生Preferred Banking，除可獲得總值超過$5,000的獎賞，轉用PayDay+出糧更可享高達6%港元儲蓄年利率2及一系列優惠！恒生客戶還能享用全面的銀行服務，如Money Master和外匯服務。快啲開戶及登記恒生PayDay+出糧喇！

備註

借定唔借? 還得到先好借！

1除另有註明外，PayDay+及Preferred Banking優惠推廣期由2024年4月15日至2024年6月30日，PayDay+優惠推廣適用於推廣期内透過恒生個人流動理財服務應用程式成功完成「恒生PayDay+」網上登記並完成指定任務的客戶。以上優惠受條款及細則約束，詳情請向恒生銀行有限公司各分行職員查詢或瀏覽hangseng.com/payrolloffer8。

2每位合資格PayDay+客戶可於其首個出糧月份（0）後的第二個曆月（0+2）的第一天起獲享特惠港元儲蓄年利率（「特惠儲蓄年利率」）。如下表所示，每位合資格出糧客戶於合資格戶口之港元儲蓄戶口（「合資格港元儲蓄戶口」） 内的活期存款結餘可獲享特惠儲蓄年利率的最長期限為 3 個曆月（「特惠儲蓄年利率獎賞期」）。

成爲合資格出糧客戶的日期 2024年4月15至30日 2024年5月1至31日 2024年6月1至30日 2024年7月1至31日 2024年8月1至31日 特惠儲蓄年利率獎賞期 2024年6月1日至2024年8月31日 2024年7月1日至2024年9月30日 2024年8月1至2024年10月31日 2024年9月1至2024年11月30日 2024年10月1至2024年12月31日

於特惠儲蓄年利率獎賞期内，合資格PayDay+客戶可於其綜合戶口之港元儲蓄戶口（「合資格港元儲蓄戶口」）獲享下表列出的特惠儲蓄年利率。特惠儲蓄年利率僅適用於合資格港元儲蓄戶口内首港幣300,000活期存款。詳情請參閲有關條款及細則。

合資格港元儲蓄戶口内之港元活期存款結餘 特惠儲蓄年利率 首港幣150,000或以下 2.5% 及後港幣150,000或以下 6%

3以上一般保險保障計劃由安達保險香港有限公司承保。優惠只適用於目的地為亞洲之旅遊綜合保障計劃單次旅程保障保單。合資格客戶成功投保單次旅遊保險並以恒生信用卡繳付保費後，恒生銀行將以與保費金額減港幣1同等價值之+FUN Dollars或yuu積分回贈至客戶於投保時所用作繳費的恒生信用卡戶口。如客戶於優惠期內投保多於一次單次旅程保障，旅遊保險港幣1元優惠將以優惠期內較早投保的該次單次旅程保障作回贈計算。推廣優惠及保險計劃受條款及細則約束。

4請注意可作稅務扣減之保費為扣除任何推廣優惠(如折扣、保費豁免等)後所支付的淨保費。

5合資格客戶須於網上投保時提供指定優惠碼，方可獲享此優惠。此人壽計劃由恒生保險有限公司承保。受條款及細則約束，請注意相關產品風險及信貸風險。退保或會招至損失。本產品為合資格延期年金保單並不表示閣下可就為本產品所支付的保費作出稅務扣減。本產品作為合資格延期年金保單是基於產品的特點以及獲得保監局的認證，而不是閣下自身的狀況。閣下亦必須符合由稅務條例所訂的資格條件及香港特別行政區政府稅務局所發出的任何指引，才能就有關保費申請稅務扣減。

6推廣期由2024年4月15日至2024年6月30日。全新登記PayDay+客戶於推廣期內成功申請及獲批核恒生優越理財World Mastercard或恒生MMPOWER World Mastercard可獲得額外$100+FUN Dollars。詳情請參考本網頁之有關優進理財迎新優惠推廣條款及細則。

7SimplyFund戶口$0月費優惠適用於SimplyFund戶口的「每月平均投資組合價值」為港幣100,000或以下（或同等價值）之合資格客戶SimplyFund戶口。

8新證券戶口之所有戶口持有人須於開戶日前6個月內未曾持有任何本行證劵戶口 (個人/聯名)。

9投資涉及風險（包括可能會損失投資本金），投資產品之價格可升亦可跌，甚至變成毫無價值。所呈列的過往表現資料並不表示將來亦會有類似的表現。投資者不應只單獨基於本宣傳品而作出任何投資決定，而應詳細閱讀有關投資產品之銷售文件及風險披露聲明。

10「銀行成本價」是指不包含本行一般交易利潤之匯率，而運作成本的溢價則不會獲得折扣。外幣兌換涉及匯率風險。優惠附帶條款及細則，詳情請瀏覽hangseng.com/forexoffer。

11 有關外幣提款機的服務內容、地點及時間，請瀏覽恒生銀行網站 > 銀行服務 > 分行、自助銀行、電話銀行及社區共融銀行服務 > 自助銀行服務 > 外幣提款機。

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