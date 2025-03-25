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BCT的強積金創新之路：引領數碼轉型與教育提升

25/03/2025

在香港的金融服務市場，強積金制度自成立以來，已經成為市民退休生活的重要保障。作為這個領域的領導者之一，BCT銀聯集團（下稱「BCT」）於2023年及2025年先後與合作夥伴達成策略關係，無疑為其在強積金市場的增長注入了新動力。

 

策略合作：加速增長的催化劑

 

BCT的兩次策略合作關係，不僅體現了對強積金行業的信心，更加快了其在市場中的增長步伐，提升BCT的管理資產總值及市場佔有率，成為市場主要強積金計劃供應商之一。這些合作有助進一步擴展BCT的規模，並擴大其退休金分銷網絡，並全面專注於滿足投資者的服務需要，進一步推動BCT在過渡「積金易」平台期間的創新。尤其是「積金易」平台的出現，高度靈活的服務更形重要。

 

數碼創新：提升客戶體驗

 

在數碼化大潮中，BCT一直走在前列。2022年，BCT推出了升級版的bct+流動應用程式，以及業界首創的「積金榜」，利用大數據為成員提供有根據的投資選擇。2024年，BCT更推出全港首個強積金人工智能顧問MARIO，為成員提供參考投資組合以供參考，讓強積金的管理變得輕鬆方便。

 

BCT的強積金創新之路：引領數碼轉型與教育提升

AI顧問MARIO結合了人工智能技術和大數據分析，以協助繁忙或缺乏投資知識的香港人評估投資選擇。

 

「積金易」平台的推出加快強積金數碼轉型的步伐，BCT亦會積極配合，並繼續專注於數碼創新，提升客戶體驗。

 

客戶至上：持續的投資教育

 

BCT一直以「以客為先」為理念，致力於滿足客戶的需求。今年，BCT在《經濟通》的「2024金融科技大獎」中榮獲「傑出強積金投資教育」獎項，充分肯定了其在強積金科技創新方面的努力與成就。這不僅是一項榮譽，更是對BCT在提升客戶強積金管理體驗所做努力的最佳證明。

 

隨著成員對強積金的重要性認識的提高，BCT也將繼續加大力度進行投資教育。透過YouTube、社交平台、網站、講座等多種渠道，BCT會以圖像、短片及專家訪談等形式，傳遞強積金相關知識及專家分析見解，幫助成員更早進行投資部署，為未來的退休生活打下堅實基礎。

 

BCT的強積金創新之路：引領數碼轉型與教育提升

BCT憑AI顧問MARIO亦獲「2025最佳創新計劃」大獎。

 

BCT不斷推陳出新，積極建構強積金「多源顧問服務」，以更有趣、更貼地、更緊貼潮流的方式傳遞強積金相關訊息，讓繁忙的香港人輕鬆掌握相關投資資訊。隨著今年BCT的強積金計劃逐一加入積金易平台，將為客戶提供更多增值服務，協助僱主及計劃成員有效管理強積金。

 

想了解更多，請瀏覽 https://www.bcthk.com/zh/mpf-hk

 

+請參考bct+ 應用程式及AI顧問MARIO平台內的使用條款與細則及私隱政策。

 

*請注意，投資涉及風險，過往之表現不能作為將來表現之指引。投資者不應僅就參考投資組合而作出投資決定。若投資者對參考投資組合是否適合（包括能否配合閣下之投資目標）存有疑問，投資者應徵詢理財及／或專業意見，並在考慮本身情況後作出最適合的投資選擇。

 

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