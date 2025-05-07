ShipAny聯手支付平台Payment Asia 聯合Annibody開啓直播電商

香港電商進入「即看即買即送」新時代

本地金融科技企業Payment Asia聯手智慧物流平台ShipAny及本地新興服裝品牌Annibody，推出全港首個「Flash Sales - 直播帶貨生態系統」。此創新模式將直播互動、即時支付與極速物流無縫對接，標誌著香港電商正式邁入「即看即買即送」的3.0時代。

上周三聯手藝人蔡嘉欣Kayan.c舉行直播發佈會，當晚吸引數千人同時在線觀看下單。直播提供多套精選Annibody普拉提套装，為直播觀眾提供超抵組合優惠，單場銷售額已達六位數。

藝人蔡嘉欣在直播現場

同時直播中由三方成功演示了Flash Sales的運作流程：消費者在觀看直播時，留言預設「關鍵字＋1」，隨即收到購物連結，產品會自動添加到購買車。消費者即可點擊Payment Asia支付選項完成交易後，ShipAny系統將自動創建物流訂單出貨。當中善用人工智能處理消費者的查詢，及快速配合訂單配送服務。

技術亮點賦能商戶運營

據Payment Asia香港銷售總監Tanya Yeung介紹，Flash Sales突破三大技術瓶頸：直播銷售全人手處理問題：直播觀眾留言直接加入購物車，簡化流程；無縫支付對接：支持包括電子錢包、銀行卡等12種本地化支付方式，轉化率較傳統電商提升47%；自動化物流：根據實時訂單安排不同物流供應商，為商戶降低物流成本。

左：Payment Asia香港銷售總監Tanya Yeung 右：藝人蔡嘉欣

大數據構建電商物流閉環營銷

ShipAny共同創辦人張立志表示，Flash Sales系統推出后受到企業的普遍歡迎。通過AI智能合約實現全自動化銜接。當消費者在直播間留言希望購買的瞬間，系統已同步跟進支付流程與物流訂單配貨指令，真正讓「衝動消費」無縫轉化為「即刻擁有」。

ShipAny共同創辦人張立志（左）同當日直播團隊合照

「Flash Sales系統通過全自動化AI訂單處理機制，成功將傳統72小時的物流響應週期壓縮至4小時，並同步減少85%客服人力需求。在電商流量爭奪白熱化的當下，這套『智能付款+即時配送』的解決方案，正是企業實現數碼轉型的戰略性工具。」張立志補充道。

此合作模式透過整合電商到物流的管理系統與即時數據分析平台，高效幫助商戶透過直播帶貨新增銷售渠道，配合自動化物流配送，不僅大幅縮短出貨時間，同時為市場提供嶄新體驗，而迎合千變萬化的需求，亦為商戶降低過季滯銷風險，加速本地中小企業數碼化轉型進程。

張立志進一步表示，Flash Sales將於年底前延伸至其他各類垂直領域，目標串聯全港中小企業與電商平台、KOL頻道及獨立站賣家，覆蓋更多即時帶貨與線上購物場景，打造「快閃銷售、快速付款、快捷物流」的一站式生態圈。



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