【FOCUS】抗通脹VS穩金融 歐美如意算盤藏隱憂

歐洲央行企硬，美聯儲會否照辦煮碗？答案在下周四（23日）揭盅前，火箭式急彈的資產負債表，似暗示鮑公將擺出跟拉加德同樣的姿態－－對「通脹壓力」與「金融動盪」分而治之，但如意算盤是否打得響？





ECB暗示工具箱，FED再擴表





預期中的歐洲央行「眨眼」落空，伴隨總裁拉加德一句「對抗通脹的決心沒有減弱」，該行連續第三度加息50基點至3%，錄2008金融海嘯以來最高水平。



但當天更重要的信息是，歐洲央行提及「不確定性」並對未來利率路徑三緘其口，而「價格和金融穩定之間沒有權衡取捨」、「政策工具箱完全有能力在需要時向歐元區金融系統提供流動性支持」的說法，更讓鷹調背後充滿鴿味。

拉加德強調，「價格和金融穩定之間沒有權衡取捨」。(ECB Twitter)



歐洲央行明言隨時準備採取行動，聯儲「最終貸款人」已先行一步，其周四公布的資產負債表明細顯示，3月8日至15日一周，資產端下的「貸款」項急增近3030億美元，其中包括：創紀錄的貼現窗貸款1483億美元，BTFP（銀行定期融資計畫）貸款119億美元，FDIC（美國聯邦存款保險公司)貸款1428億美元。





利率限制性水平或較預期長





3030億美元是何概念？此相當於過去一年的縮表(約6260億美元)，在短短一周就反彈回了一半。更耐人尋味的是，盡管Silicon Valley Bank、Signature Bank、First Republic Bank三間銀行的市值，都尚不及瑞幸咖啡，但「金融主導（financial dominance）」效應卻持續發酵，不單綁架了聯儲的緊縮進程(僅SVB、SB過去一周就借款1430億美元)，更將其他大銀行拖下水－－在財長耶倫的提議下，摩通、花旗等11家大型銀行承諾向FRB存入300億美元至少120天。

美聯儲資產負債表掉頭幾升。



加上瑞士國家銀行馳援瑞信500億瑞郎借款，種種事件似乎顯示，無論大型、中型、小型銀行，在「系統性風險」這個潘多拉盒子前，都擁有「大到不能倒」的地位。



從歐洲央行的工具箱，到美聯儲的流動性便利，乃至耶倫強調的美國銀行體系「依然穩健」，都恐給貨幣決策者一個錯覺，即真的能夠同時處理「通脹壓力」與「金融動盪」，而令利率在限制性水平較市場預期的停留更久，直到更多東西遭打破。

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