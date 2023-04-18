  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】消費帶動GDP異彩　中國臨刺激加減碼路口

18/04/2023

　　中國經濟，驚喜不斷。繼3月服務業PMI、出口、新增貸款接連超預期之後，首季GDP再大放異彩，按年升4.5%(預期：4%)；但消費端、生產端表現一強一弱，反映復甦動能的結構不均衡。此外，開發商信心、青年失業率、居民收入增長，亦透露經濟後勁隱憂。

 

汽車銷售、餐飲收入回暖

 

　　國家統計局周二(18日)發布，中國一季度GDP從去年第四季的2.9%，加速至4.5%，大勝預期。最可圈可點是，增長動力呈現最高層樂見的消費發力，3月社會消費品零售一飛衝天至按年增10.6%(預期：7.5%) ，錄2021年6月以來最高，令最終消費對GDP貢獻率顯著回升至66.6%。　

 

 3月社會消費品零售一飛衝天至按年增10.6%(，錄2021年6月以來最高。(資料圖片)

 


　　其中，汽車銷售一改首2月縮水9.4%，3月增長11.5%，絕對數再超4千大關錄4265輛；餐飲收入更按年飆升26.3%，反映疫後重開復常帶動線下服務業迅速回暖；國際金價挑戰歷史新高，帶動金銀珠寶消費按年大升37.4%。


　　相比之下，投資、工業生產顯黯淡，3月規模以上工業增加值按年增3.9%（預期：4.4%），跟PPI通縮、出口交貨值下降、技術下行周期走勢一致；首季固定資產投資放緩至5.1%(預期：5.7%)，其中，基礎設施、製造業投資增速分別從去年的9.4%、9.1%，放緩至8.8%、7%。

 

新開工面積、土地出讓跌

 

　　表現乍暖還寒的當屬房地產，儘管70大中城市3月新建商品住宅價格按月升0.5%，創2021年6月以來最大漲幅，3月商品房銷售額同止跌回升（按年升4.1%），但首季房地產開發投資跌幅較首2月復擴大，尤其是反映開發商信心的新開工面積跌幅從9.4%擴大至19.2%。

 

 內地商品房待售面積仍逾6.4億平方米，去庫存仍費思量。(資料圖片)

 


　　疊加財政部揭盅，首季國有土地使用權出讓收入按年大降27%，逾6.4億平方米商品房如何去庫存，仍相當費思量。對此，人行貨幣政策委員會一季度例會新增「推動房地產業向新發展模式平穩過渡」提法。

 
　　國統局數據並顯示，3月16-24歲勞動力調查失業率錄19.6%，再逼近去年7月19.9%的紀錄高位；而首季城鄉居民人均可支配收入實際按年增速分別錄2.7%、4.8%，跑輸2019年同期的5.9%、6.9%。


內外需波動主宰後續動能


　　鑑於「就業-收入-消費-生產」循環仍顯阻滯，儘管次季GDP有望受惠低基數效應企上8%，但內外需波動的不確定性，將主宰經濟復甦後續動能；逆風還包括報復性消費/買房退潮、出口超預期難以為繼、三四線城市地方財政惡化、中美對抗升級等。

 

年輕人失業率再逼近去年7月19.9%的紀錄高位，成為經濟復甦逆風之一。(Shutterstock 圖片)

 


　　對於前期的「寬貨幣、大財政」刺激，人行貨幣政策委員會已流露謹慎之意，提出「結構性工具有進有退」；但於此同時，中央財政近日下發資金100億元，向實際種糧農民發放一次性補貼。如同聯儲面臨加息減息抉擇，中國同站在加碼減碼刺激的十字路口。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01405

達勢股份

60.250

異動股

00700

騰訊控股

276.200

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.600
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

親子理財．李錦

保持一點距離，學習獨立
人氣文章

娛樂情報

陳蕾首個紅館演唱會邀《造星V》學員合體夾Band！Nathan深潛後再re-u狀態勇！陳蕾：走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛
人氣文章

行政人員

滙款公司與傳統金融機構非競爭對手？兩者合作能提升市場競爭力！注重網絡安全跟上全球發展
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

元宵佳節精選美酒！濃郁甜美的赤霞珠紅酒、以Jim Beam調配一杯經典Bourbon Old Fashioned 1
人氣文章

Art & Living

西九文化區於藝術週舉辦首屆「香港國際文化高峰論壇2024」，逾20名重量嘉賓大談藝術界大熱話題！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

音樂會「梵志登與康特洛夫I」：仿如日光下的細雨，帶觀眾走在不需要打傘的雨季
健康好人生 Health Channel
人氣文章
世界肥胖日 | 2個港人1個肥？逾50%人膽固醇超標、可導致逾200種疾病？關於肥胖5個你不知道的Fat Facts！同場加映：陳志雲、車婉婉分享減肥瘦身經歷 新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
季節性情緒失調 | 為何春天易心情低落？缺乏一種維他命易抑鬱、煩躁、記憶力衰退、瞓不好、提不起勁！早餐加這3款營養食物即醒神 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 08:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金