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【FOCUS】加息快車抵終點　市場鮑公續角力

04/05/2023

　　當利率期貨押注美息明年1月底見「3」字頭，站在加息「終點站」附近的鮑公，仍然硬扛「今年降息不合適」。二者角力最終孰對孰錯？



刪除「額外緊縮或合適」措辭



　　經過連續10次加息，短短13個月內從0-0.25%飆升至5-5.25%的聯邦基金利率，終於迎來最明確的止步信號－－FOMC（聯儲公開市場委員會）本港時間周四(4日)凌晨發布議息聲明，刪除「一些額外政策緊縮或許是合適之舉」的措辭。

 

 

鮑威爾於記者會指，未來政策將採取「逐次會議，逐次分析」的方式。(Federal Reserve Twitter)

 


　　借鑒2006年6月FOMC在議息聲明中刪除「可能還需要進一步收緊政策」字眼，隨後結束長達兩年的加息周期，市場普遍預期，去年3月開啟的此輪80年代以來最激進加息，亦已到頭。

 


　　不過，如同時任聯儲主席伯南克的名言，「我們不必敲釘子(通脹)，但我們必須表明我們沒有放下錘子(貨幣政策)」，鮑公在議息後記者會堅稱，說加息周期已經完結為時過早，決策者現時「並未決定」6月暫停加息，未來將採取「逐次會議，逐次分析」的方式，如有必要，「我們準備進行更多(加息)。」



記者會期間波動性達耶倫三倍



　　更值關注的是，他重申堅持2%的通脹目標，對甚囂塵上的最早９月減息預期毫不買賬，指通脹下降需時，如果該預測大體正確，「今年減息就不合適」。

 

研究顯示，鮑威爾舉行記者會期間的標指500波動性，是前任耶倫的三倍。(Center for Economic and Policy Research)

 


　　此外，有別聯儲工作人員3月首次預期美國經濟今年將現輕微衰退，鮑公堅持「軟著陸」可能仍更大，甚至指，「有可能這次真的不同(It's possible that this time really is different)」，理據是在加息整整5個百分點後，失業率仍低企3.5%，職位空缺仍高企。

 


　　鮑公的鷹姿抹去議息聲明的鴿調，令標指從盤中最多升0.7%逆轉為下跌0.7%收盤，道指納指同先升後跌，印證有研究顯示，鮑威爾舉行記者會期間的市場波動性，是前任耶倫的三倍，即股債市場在記者會時的走勢，往往跟FOMC聲明發布後的最初反應相反。

 


　　盡管議息聲明稱，在未來確定「額外」政策緊縮程度時，將考慮三大因素：一，貨幣政策的累積效應；二，貨幣政策的滯後性；三，經濟及金融基本面，但以市場和鮑公對未來減息路徑以及近日銀行業動盪的分歧看－－前者認為最快9月減息，美息明年1月底見3.975%，傳言賣盤的地區銀行PacWest盤後暴挫52%；後者指今年難減息，認為銀行系統情況已顯著改善－－無論是市場會錯意，還是鮑公斷錯症，未來市場波動都勢更劇烈。

 

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