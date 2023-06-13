【FOCUS】小幅降息成效待估 佛系青年困擾中美

美聯儲公布議息結果前夕，人民銀行周二（13日）下調短期政策利率，為時隔十個月首次，令周四(15日)下調中期政策利率及下周市場基準貸款利率「跟減」，近板上釘釘。央媽出手逆周期調節的背景，正值高頻數據顯示6月地產銷售慘淡依舊，以及市場對經濟二次探底的擔憂升溫。降息10基點能否激活需求端？一個值得留意的視角是佛系的年輕一代。





內房6月銷售堪憂，LPR下周勢降





繼六大國有行上周四(8日)領銜下調存款利率，多間商業銀行周一(12日)跟隨後，人民銀行今早下調7天期逆回購利率10基點至1.9%；上一次下調為去年8月15日，當時是跟MLF(中期借貸便利)同步下調10基點，而今次較周四的MLF搶先一步，似暗示冀在聯儲議息結果揭盅前出手。



就在政策利率下調的一天前，高盛剛發表報告，預計未來數年，內房都將呈現L型復甦，並繼續拖累中國經濟增長；該行上周並預計，所覆蓋房企的6月銷售料按年跌20%至35%。



鑑於去年6月內地商品房銷售額井噴至1.77萬億元，高基數效應勢令本月銷售同比增速呈斷崖式下滑；而市場高頻數據就顯示，21個主要城市截至周日(11日)的新屋銷售7天平均值，從一周前按年升近三成，驟降至19%。





結婚退潮，生活從簡，支出下降





內房景氣度萎靡難振，除了房價「只升不跌」神話徹底破滅，更來自人口大趨勢下的剛需縮水。民政部最新公布的內地去年結婚人數跌至37年新低(683.3萬對)，較2013年的高峰（1346.9萬對）減近半，加上16-24歲青年調查失業率創新高，同指向來自大齡Y世代和相對低齡的Z世代剛需縮水。



不單是房地產，近期內地的年輕一族並流行起White People Food，即以簡單、易攜為特色的便當，例如沙拉、火腿三明治、水煮蛋及蔬菜。除了追求低卡，更是從繁瑣的烹飪家務中解脫。而與平淡對應的，則是寺廟、彩票熱。



美國的情況同樣類似，相比嬰兒潮一代盡情享受餐廳用餐和郵輪旅行，美國銀行調查顯示，年輕一代的支出呈下降趨勢，以5月計按年跌1.5%，嬰兒潮一代則增2.2%，前者面臨的一大負擔即是學生債務。



有何啟示？當「史詩級」寬鬆依然無影，而新需求基本盤不似預期，內房的螺旋式下跌恐仍將持續。

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