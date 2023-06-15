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【FOCUS】經濟續困淺灘　下月政治局會議關鍵

15/06/2023

　　中國工業生產、零售消費、固定投資5月增速較4月繼續放緩之際，人民銀行周四(15日)一如預期下調關鍵政策貸款利率，吹響政策加碼的先鋒號。但眼見不同行業、地區、年齡層分化加劇，要走出結構性困境，恐還待7月政治局會議拍板發力財政政策。



數據全遜預期，民間投資縮水



　　從「飛龍在天」到「龍困淺灘」，隨著經濟數據逐月揭盅，如何走出困境似乎依然不明確。國統局今早公布，5月社會消費品零售按年增12.7%(預期：13.6%，4月：18.4%)，五一黃金周效應未顯，按月僅增0.42%。其中，汽車銷售略回升至3928億元，但仍遠低於去年12月創紀錄的5105億元。

 

 


　　再看經濟最大動力的固定資產投資，首5月增4%(預期：4.4%，4月：4.7%)，其中基礎設施投資增速五連跌至7.5%，間接反映地方財政緊張；更憂心的是，民間投資正式跌入負增長，錄按年降0.1%，印證信心脆弱。

 


　　此外，在官方製造業PMI連續兩月處收縮區間以及海外需求放緩的背景下，5月規模以上工業增加值按年增3.5%(預期：3.6%，4月：5.6%)，小微企業壓力加大。



商品樓銷售略回暖，庫存微跌



　　至於房地產，5月商品住宅銷售額按月回暖，跟當月居民中長期貸款恢復正增長一致；新開工面積同反彈，商品房待售面積續碎步式下降，但仍高企6.4億平方米以上（去年底為5.64億立方米，最高峰為2015年的7.19億平方米）。

 

 


　　國統局發言人就指，「房地產市場緩慢恢復，還面臨不少困難」，不過，對比首5月全國住宅開發投資按年跌6.4%，東部地區僅跌1.4%；對比首5月全國商品房銷售額增8.4%，東部地區增14.9%，顯示地區分化嚴重。就在昨日，越秀地產附屬以79.35億元競得北京海淀區住宅地塊；5月底，華潤以42.6億元競得重慶觀音橋商住地塊。

 


　　除了行業、地區之間分化，不同年齡階層的就業狀況亦冷熱不均，最新數據顯示16-24歲青年調查失業率升至20.8%的有記錄新高。如何應對？鑑於減息10基點能否提高家庭、民企的借貸熱情效果成疑，資產負債表靚麗的中央政府是否願意以大幅擴表發力定向財政支持，傳統上為下半年政策走向定調的7月政治局會議，勢成關鍵。

 

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