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【FOCUS】製造業PMI三連縮　擴大需求仍待「靈藥」

30/06/2023

　　央媽調查顯示58%居民傾向「更多儲蓄」之際，國家統計局周五（30日）公布，6月製造業PMI連續第三個月位於收縮區間，報49（預期：49；5月：48.8）；反映「市場需求不足」的製造業企業續升至61.1%，刷新歷史記錄。此外，伴隨一季度房貸提前還款率升至近五年最高，建築業新訂單指數連續第二個月在收縮區間下探。



高技術製造業等逆勢擴張



　　總理李強有關「全年經濟仍有望實現5%增長目標」的定心丸，似暫難扭當前多個數據弱勢。先行指標官方製造業PMI今早揭盅，受小型企業收縮加劇拖累(按月降1.5個百分點，錄46.4)，總體景氣雖較上月略有改善(按月升0.2個百分點)，但仍連續三個月位於收縮區間。分行業看，裝備製造業、高技術製造業、消費品業續逆勢擴張，PMI分別錄50.9、51.2、50.7。

 

 


　　五大分項指數中，生產指數收復榮枯線，報50.3；但反映內需熱度的新訂單指數連續第三個月位於榮枯線以下，原材料庫存指數更進一步跌至47.4，表明製造商原材料庫存情緒積弱依舊。

 


　　樂觀跡象是，原材料購進價格指數、產品銷售價格指數結束連續三個月下降勢頭，分別大幅反彈4.2個、2.3個百分點，且看6月PPI會否從4.6%的7年最大通縮位置回升。



建築業新訂單顯前景不妙



　　再看非製造業商務活動指數，自去年12月復常後，連續6個月位於擴張區間，但6月的53.2就錄今年以來最低，且零售、文化、體育娛樂、批發等7個行業的商務活動指數均低於50，反映「市場需求不足」的非製造業企業佔比，亦升至53.5%的年內最高，聯想五一、端午假期均「旺丁不旺財」，接觸式服務需求是否正因居民捂緊錢包而悄然消退，值得觀察。

 

 二季度城鎮儲戶問卷調查顯示，預計下季房價「下降」的佔比再次反超預計「上升」的。

 


　　最值留意的是建築業新訂單指數，從2月的高見62.1，到5月失守臨界點報49.5，6月再跌至48.7，恐預示前景不妙。無獨有偶，央媽二季度城鎮儲戶問卷調查顯示，預計下季房價「下降」的佔比再次反超預計「上升」的；相比一季度，收入信心指數、就業預期指數再雙雙向下。

 


　　鑒於此，即使二季度GDP因低基數效應勢較一季度(4.5%)加速，如何擴大需求仍等待靈丹妙藥；而中國是將優先推動結構性改革，還是祭出大規模刺激？可能是下半年最值矚目的「million dollar question」。

 

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