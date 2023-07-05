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【FOCUS】厄爾尼諾「官宣」　未知衝擊堪憂

05/07/2023

　　繼NASA（美國太空總署）的衛星5月在赤道附近，捕捉到一股寬度達數百英里的溫水流由西往東移動，警告厄爾尼諾的「前兆」後，世界氣象組織(WMO)周二(4日)正式宣布，此一被視作「壞孩子」的氣候現象正式開始，並有九成概率以「至少中等強度」持續到下半年。而在高溫天數剛剛打破逾60年紀錄的內地，最高層最新就「七下八上」防汛關鍵期作出重要指示。



全球平均氣溫刷新「最熱」一天



　　標普500企業的高管在第二季財報會上，提及「天氣（weather）」的次數悄然升至2019年以來最高之際，隨著厄爾尼諾時隔7年重現熱帶太平洋地區，極端熱浪、嚴重乾旱、暴雨洪澇頻發，下半年起對人類健康、農作生態、全球經濟的衝擊恐才剛剛開始。

 

美國國慶日假期出行高峰，機場航班卻因惡劣天氣大面積延誤或取消。(AP)

 


　　就在本周，內地多省暴雨持續，重慶巫山一棟4層高建築物在洪水中轟然倒塌的視頻瘋傳；而在美國，趁國慶日假期出遊卻因惡劣天氣滯留機場的片段亦充斥社交媒體，數據顯示，僅周日(2日)一天，全美就有逾630班航班延誤、逾7650班航班延誤。

 


　　這些只是極端天氣影響的冰山一角。值得警惕的是，全球平均氣溫周一錄得17.01度，超過2016年8月創下的16.92度，刷新有記錄以來「最熱」的一天；而北京上月錄得41度高溫，同刷新1961年創下的40.6度6月最高記錄。



經濟預測模型恐現顯著脫節



　　有何啟示？當愈來愈多歷史記錄被打破，地球愈來愈有可能提早突破2015年巴黎協定設訂的「升溫1.5度」閥值，意味世界將進入「未知的氣候領域」，而眾多國家、公司、金融機構所採用的基於氣候變化的經濟預測模型將呈現顯著脫節，並導致經濟損失和風險遭嚴重低估。

 

中國多省暴雨持續，最高層最新就「七下八上」防汛關鍵期作出重要指示。(AP)

 


　　例如，IMF、歐洲央行早前的模型分別顯示，厄爾尼諾現象可能令大宗商品通脹、食品通脹分別上升4個百分點、6個百分點；但據機構最新測算，在預計受到熱浪、乾旱強烈侵襲的亞洲新興市場，平均食品通脹可能在明年迅速反彈至兩位數並引發滯脹。

 


　　此種不穩定並引發對類似「完美風暴」的黑天鵝事件的擔憂，更長時間、更大範圍、更深程度破壞的高溫、洪澇、野火、乾旱、颶風。因應此，美國的一些保險公司已停止向佛羅里達、加利福尼亞等州的屋主簽發新保單，而印度最大的再保險公司General Insurance就警告，行業將面臨「災難性損失」。

 

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