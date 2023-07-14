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【FOCUS】穩經濟隱現路線之爭，央媽籲「有耐心、有信心」

14/07/2023


　　中國廣義貨幣（M2）上半年膨脹逾20萬億元，惟CPI/PPI、房地產銷售、小長假消費、寫字樓空置率等指標盡閃警號，引發「資產負債表衰退」、「流動性陷阱」論甚囂塵上。權威高層對此如何把脈？人民銀行副行長劉國強周五(14日)就指，當前經濟面臨的一些挑戰屬於疫後經濟復甦過程中的正常現象；目前沒有出現通縮，下半年也不會有通縮風險；他並明言，現時是「經濟結構性調整的好時機」，呼籲對經濟持續穩定增長「有耐心、有信心」。



四大原因致結構性減速？



　　離岸人民幣兌美元，創下2021年9月以來最長「六連漲」紀錄，暗示市場對愈來愈近揭盅的下半年政策刺激力度，押「大」蓋過押「小」，而線索或來自近日與國務院總理李強座談經濟形勢的專家，以及多位前高官的言論。

 

 

 


　　最具代表性的觀點，來自國家發改委原財政金融司司長、發展規劃司司長徐林。他認為，中國經濟正處在結構性減速（而非周期性）的狀態，主要原因包括：一，人口老齡化導致勞動力供求關係變化及總體儲蓄率呈下降趨勢；二，全要素生產增速和勞動生產率增速持續下降；三，中美關係緊張導致外部環境惡化，施壓外需；四，雙碳目標增加工業企業轉型成本。

 


　　另一把脈來自中央財經委員會辦公室原副主任尹彥林，他認為，總需求不足是當前經濟運行面臨的突出矛盾，原因包括：一，消費者、房地產預期改善未能持續；二，政策落實存在障礙；三，政策調整缺乏明確信號，人們不知道「底部在哪」；四，居民、企業、地方政府三大經濟主體收入增長受到影響。



供給側改革 VS 刺激消費端



　　基於此，專家們對走出困境路徑分為兩派，第一種路徑認為解決結構性經濟減速根本不在擴大內需，而是做好供給側制度改革，把不合理的房地產調控回歸常態，形成更多新產業、新技術、新產品、新服務；第二種路徑則主張，應將刺激重點從投資轉向消費，包括通過戶籍制度改革促進已進城的1.8億農民工的消費，直接派錢以催生乘數效應，增加萬億財政赤字對中小企業進行階段性補貼等。

 

 

 人民銀行副行長劉國強(左二)呼籲，對經濟持續穩定增長「有耐心、有信心」。(直播截圖)


　　而從劉國強等人行官員今早出席國新辦「上半年金融統計數據情況發布會」時，有關「從長遠趨勢看，經濟整體在向高質量發展的方向轉變」，「科技創新、綠色發展、現代化產業體係等新動能正在形成的過程之中」、「推動金融資源更多投向科技型企業」、「統籌金融支持科技創新與防範金融風險」等表述看，第一種路徑似佔上峰。

 


　　隨著月底中央政治局會議愈來愈近，前期盛傳的「樓市重大刺激措施」、「天量萬億國債」會否希望漸渺，拭目以待。

 

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