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【FOCUS】糧食供應黑雲壓頂，中國綢繆端牢飯碗

21/07/2023

　　俄羅斯周一(17日)宣布退出《黑海穀物協議》，再連續兩晚空襲烏克蘭敖德薩港口，推升小麥期貨「三級跳」，引發IMF警告恐加劇全球糧食危機；周四（20日），佔全球大米出口四成的印度再推波助瀾，禁止名為Non-basmati的香米出口；若加上肆虐全球的厄爾尼諾現象，糧食供應短缺及價格上升，愈來愈成下半年到明年的大概率事件，而中國正多管齊下，誓要端牢飯碗。

 


俄「退群」，空襲烏運糧港口



　　去年此時，經聯合國和土耳其斡旋而達成的《黑海穀物協議》，助大約3300萬噸糧食離開烏克蘭，經黑海運往利比亞、索馬里、蘇丹等發展中國家。10月底短暫退出又重新加入的俄羅斯，今次似乎不再「狼來了」，除了周一周二連續兩晚以導彈和無人機襲擊敖德薩、日托米爾的港口等糧油基礎設施，更警告自周四起，視所有黑海駛往烏克蘭的船舶為「軍事目標」。

 

 

俄羅斯接連空襲烏克蘭港口城市敖德薩，破壞糧油基礎設施。(AP)

 


　　克里姆林宮此舉可謂一石二鳥，一是開出五大要求（包括重新將俄羅斯農業銀行納入SWIFT、恢復農耕機器/零件出口至俄羅斯）作為重返協議的條件；二是鞏固自身作為全球最大小麥出口國的地位，並推升價格增加收入。

 


　　據美國農業部預計，2023年7月至2024年6月，俄羅斯小麥出口將創下4750萬噸新高；就在本周，芝商所最活躍小麥期貨價格已連升三日，累計升幅近14%。



印限香米出口，泰越出口價升



　　儘管現價約728美元，仍低於去年2月俄烏戰爭爆發之初的逾1200美元高點，但隨著烏克蘭糧食收成期將至，倘若因黑海封鎖而被逼轉經河流、陸路，不單成本高昂、運力有限，更隨時面臨高溫乾涸、空中打擊，最終恐導致農民減少種植。

 

 

 印度公布立即禁止Non-basmati香米出口，以保障國內供應，(AP)


　　更充滿不確定性的是，烏克蘭亦針鋒相對，警告前往俄羅斯港口的船隻和食品油輪可能受到威脅；此或許並非虛張聲勢，繼英國政府5月證實已向烏克蘭捐贈射程逾150公里的Storm Shadow導彈後，法國總統馬克龍上周表示，決定向烏克蘭提供射程250公里的SCALP導彈。

 


　　聯合國糧農組織的「糧食價格指數」經歷連續五季下跌後面臨轉升風險，再添新風眼。佔全球大米出口四成的印度昨日公布，立即禁止Non-basmati香米出口，按其去年出口創紀錄的2200萬噸大米計，Non-basmati香米佔比近半達1030萬噸。

 


　　排名第二、第三的大米出口國泰國、越南，雖然暫未如印度般為保障國內供應而限制出口，但兩國的大米出口價格已悄然攀升至兩年最高。

 


兩行動謀增產，鹽鹼地做文章

 



　　無獨有偶，中國國家統計局最新公布，今年夏糧總產量14613萬噸，按年減少127.4萬噸，為連續五年增產後首次下降，主因河南等地嚴重「爛場雨」天氣影響。

 


　　雖然夏糧佔中國糧食總產量僅四分一，但一葉而知秋，農業農村部近日就印發《農墾糧油等主要作物大面積單產提升行動實施方案(2023－2030年)》《農墾社會化服務+地方行動方案》，以提高糧食產能；水利部亦積極推進大中型灌區建設。

 


　　更值留意的是，中央財經委周四舉行會議，最高層重申糧食安全是「國之大者」，要求切實加強耕地保護，並充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力。如何解讀？眾所周知，中國耕地紅線確定為18億畝，面對地少人多，如何利用15億畝鹽鹼地（其中5億畝具開發潛力）提高農業產能，勢是解決糧食安全的戰略大事。

 

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