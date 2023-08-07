  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】美信用降級風波，信鱷王還是信股神？

07/08/2023

　　信「鱷王」還是信「股神」？惠譽上周二(1日)赫然下調美國信用評級至AA+，似應了達里奧6月「債務危機大周期後期階段開端」的警告，一路高歌猛進的納指錄3月以來最差單周表現。另一邊廂，巴菲特卻指「無須擔心」，並透露最近兩周各買入100億美元美債。巴郡(Berkshire Hathaway)周六公布的二季報另顯示，截至期末，持有的現金和短期美債投資接近創紀錄水平。

 


保險業務大賺，鐵路業務縮水



　　150億美元、104億美元、80億美元，說的是「股神」巴菲特執掌逾半世紀的巴郡，過去三季（4Q22、1Q23、2Q23）的股票淨賣出金額。跟標指自去年10月低點累升逾28%相反，公司持有現金及等價物水平，從去年底的1250億美元，飆升至6月底的1474億美元。由此，一個老套的問題再浮出水面，巴菲特在想甚麼？

 


　　看看巴郡最新業績，即能為游走在「軟著陸」和「硬著陸」之間的美國經濟把脈一二。第二季，公司淨賺359億美元（去年同期虧損432億美元）錄新高，反映基本業務業績的運營利潤（operating earnings）錄100.4億美元，其中保險承保業務、保險投資業務收入分別按年增74%、24%，錄12.5億美元、23.7億美元；非受控企業業務（持股20%-50%的企業，包括卡夫亨氏、西方石油等）收入按年飆194%，錄5.4億美元。


　　不過，擁有3.2萬英里軌道的BNSF鐵路業務，收入卻按年縮水24%，顯示消費品需求萎靡、員工工資上漲。此外，房地產經紀業務收入按年跌6.1%，反映抵押貸款利率上行的逆風。



短債袋高息，長債轉押軟著陸



　　對於持有1474億美元現金及等價物（按季增142億美元），巴菲特解釋，「只要經濟放緩和加息影響的一些證據持續存在，下半年就會繼續保持謹慎」；而其中包括的逾1200億美元短期美債，令巴郡二季度利息收入高達14億美元，應了巴菲特5月在公司年會上的估算，即國債投資組合每年可帶來50億美元收入，就連「鋼鐵俠」馬斯克最新亦指，短期美債是「無需動腦」的投資選擇。

 

 


　　同樣擁有重金的還有蘋果、谷歌、微軟等科技巨頭，分別達1670億美元、1180億美元、1110億美元，而亞馬遜、Meta、特斯拉亦分別擁有640億美元、530億美元、230億美元。

 


　　有何啟示？如果說短期美債交易擁擠，顯示市場預期加息周期高位見頂，那麼長期美債孳息攀升，則暗示市場正轉押注美國經濟軟著陸。儘管標指成分股二季度盈利恐錄2020年以來最差表現，但較多的現金、較高的利率以及未來較大的減息空間，都似令企業、聯儲更易應對可能的經濟衰退，巴菲特一句「美元是世界儲備貨幣，人人都知道這一點」，正是最好注解。

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.250

異動股

00700

騰訊控股

270.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.250
  • 00700 騰訊控股
  • 265.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 30.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.050
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.600
  • 00005 滙豐控股
  • 60.500
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.550
  • 00700 騰訊控股
  • 265.000
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 3.000
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

全新etnet健康網購 落單即送保健品！
人氣文章

Foodie What’s On

觀塘美食｜5大觀塘小食店名物推介！傳駿運士多結業回味之選 / 旺角肥姐新抱主理港式滷味 / 芫荽控必試爆茜魚肉燒賣 / 手工石磨黑米腸粉
人氣文章

娛樂情報

葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

床頭打交床尾和？經歷感情創傷後，床上關係還能如從前般投入嗎？
人氣文章

Beauty

MUSEA Wellness Club：瑜伽、冥想、健身、拉筋，跟lululemon與PURE Fitness教練一起調節身心靈！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

元宵佳節精選美酒！濃郁甜美的赤霞珠紅酒、以Jim Beam調配一杯經典Bourbon Old Fashioned 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
港女出風癩後喉嚨常異物感！連飲水都吞嚥困難！屢求醫食藥無改善，懷疑患上這一種病
人氣文章
涼茶功效 | 2種人熱氣飲涼茶更易生痱滋？寒底人唔使飲涼茶？中醫拆解五花茶、廿四味、雞骨草、夏枯草、火麻仁功效！痱滋位置代表身體邊度出問題？新文章
人氣文章
政府提供12項醫療津貼體檢項目：免費睇牙、體檢，資助篩查大腸癌、子宮頸普查！不同性別年齡都受惠！即睇申請及費用詳情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金