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【FOCUS】限三大領域對華投資，遏金融流動首出招

10/08/2023

　　驢象兩黨就「特朗普被控串謀推翻2020年大選結果」鬥法如火如荼，圍繞2024年總統大選的籌碼攻防，拜登政府周三（9日）再出招－－醞釀近兩年半後簽署行政命令，禁止或限制美國資金投資三個領域的中國企業，被視作兩國曠日持久的科技戰，首次祭出遏制金融流動的重大措施。

私募股權、風險投資首當其衝

　　此份主題為「在關切國家進行特定國家安全技術和產品投資」的行政命令，授權美國財政部制定法規，監管美國對「關切國家」實體的某些投資，覆蓋半導體和微電子、量子信息技術、人工智能三個領域；「關切國家」包括中國及港澳地區。

 

拜登簽署行政命令限制三大領域對華投資，正值他簽署《芯片法案》一周年。


　　在此之前，拜登政府已跟眾多利益相關者、產業代表、外國盟友等的磋商長達兩年半之久。具體而言，財政部將要求私募股權、風險投資、綠地投資、合資企業，就上述三個領域的對華投資項目進行通報，並禁止某些投資。


　　盡管美國去年對華直接投資82億美元創下20年最低，其中風險投資僅13億美元，但此舉仍恐令紅衫、凱雷、貝恩、銀湖、貝萊德等一眾資本巨頭隨時錯失良機。早前成功押注字節跳動、Shein的私募基金General Atlantic（泛大西洋投資集團）就表示，中國是最具吸引力的投資地，特別是就增長較快的公司而言。


更多技術脫鈎恐陸續有來



　　得罪華爾街之餘，共和黨續拒買賬，參議員魯比奧指摘，行政當局的提議「充滿了漏洞」「未能包括中國政府視為關鍵的產業」，他所說的正正是早前預期將納入的生物技術、清潔能源、電動車等行業。此外，監管對象不包括養老金、指數基金等被動投資，亦料豁免公開交易證券，且不具回溯力，而正式生效或需待明年中之後。

 

中美未來更多的商業行為政治化、更多的技術脫鈎，都恐陸續有來。


　　鑒於此，新行政命令即時影響有限，但華府官員明言，試圖阻止的不是資金整體流入中國，因為中國本就有足夠的資金，「他們缺乏的是專業知識，特別是專業知識轉讓通常跟特定類型的投資密切相關」。


　　從拜登2021年6月簽署針對59家中國軍工企業的行政命令，到美國商務部2022年10月對華超級電腦和半導體的全面出口管制，再到昨日對三大戰略新型行業的更多投資限制，中美未來更多的商業行為政治化、更多的技術脫鈎，都恐陸續有來。

 

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