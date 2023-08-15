  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】數據不似預期，央媽橫空減息

15/08/2023

　　周二（15日）一年期MLF（中期借貸便利）利率意外調降15基點，令一致預期按兵不動的分析師大跌眼鏡，但若看看7月全遜預期的工業生產、社消零售、固定投資表現，正式進入負增長的商品房銷售額，急劇縮水的化妝品、汽車銷售，暫停公布的16-24歲青年失業率……央媽時隔兩月再祭減息，且「藥量」加碼至15基點，預料之外，亦是情理之中。



實物消費按月驟降，商品房銷售告負



　　衡量中國經濟活動冷熱的關鍵數據今早揭盅。國統局公布，7月社會消費品零售總額按年增2.5%（預期：4.7%），絕對值36761億元人幣更是按月縮水近8%。其中，6月一鳴驚人企上4500億元的汽車銷售額，驟然降至3855億元；代表升級類消費的化妝品、黃金珠寶銷售額，雙雙錄去年4月上海封城以來單月最低；跟房地產相關的建築及裝潢材料類，首7月累計跌幅擴大至-7.3%。

 

6月一鳴驚人企上4500億元的汽車銷售額，7月驟然降至3855億元。


　　7月住戶中長期貸款再現負增長（-672億元）之際，首7月商品房銷售額亦正式「告負」（-1.5%）；單計7月，商品房銷售額7358億元，按年跌24%。開發商的資金鏈續吃緊，7月通過預售及按揭貸款獲得的資金按年跌23%，自籌資金按年跌21%。而繼恒大、碧桂園後，國企遠洋集團加入違約陣營，涉及未能支付利息2094萬美元。



中西東北投資縮水，降幅加至20基點



　　需求端疲態未去，供給側又如何？首7月固定資產投資按年增3.4%（預期：3.8%），其中民間固定投資降幅擴大至於-0.5%。基礎設施投資增速節節減速至6.8%。而繼中部地區投資4月率先進入負增長後，西部地區、東北地區7月亦跟隨，換言之，除北京、上海、浙江、廣東、山東等10省市外，其他大部分地區的投資引擎已現熄火，折射地方政府資金壓力及高質素投資項目欠缺。


　　鑒於此，繼6月全面降息後，人民銀行今早再意外下調一年期MLF利率15基點，幅度僅次2020年4月大流行之初的20基點，明確釋放出加大貨幣政策刺激力度的訊號，而離岸人民幣兌美元一度應聲跌穿7.31。



非對稱為減空轉，服務消費或擔奇兵



　　值得留意的是，跟6月相比，今次MLF調降幅度大於逆回購，被視作有意緩解資金在金融體系內空轉。不過，盡管MLF三個月內累降25基點，但包括存量房貸的長期貸款利率重新定價理論上仍需待明年1月1日，因此要改變長期預期，勢需更多財政政策出招。

 

國統局首次發布的服務零售額增速首7月錄20.3%，跟火熱的暑假出行、電影票房、餐飲收入等表現一致。


　　好消息是，國統局首次發布的服務零售額增速首7月錄20.3%，大大跑贏首7月的社會消費品零售的7.3%增速，跟火熱的暑假出行、電影票房、餐飲收入等表現一致，若有政策配合，或成下半年穩增長奇兵。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.250

異動股

00700

騰訊控股

270.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 30.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 92.600
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.800
  • 00005 滙豐控股
  • 60.500
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 107.700
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.740
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 165.400
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜Last day前夕見人心！今日朋友明日敵人？管理層辭職仍開會落order是貪戀權力？
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜Last day前夕見人心！今日朋友明日敵人？管理層辭職仍開會落order是貪戀權力？
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報｜天文台預告本周氣溫再跌！有東北季候風？驚蟄咩天氣？邊日最凍、落雨？即睇未來9日天氣預測 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

冬日穿搭必備：復古工裝Brown’s Beach！由二十世紀初走到近代街頭時尚，日系美式時尚的「定番」單品！
人氣文章

Beauty

MUSEA Wellness Club：瑜伽、冥想、健身、拉筋，跟lululemon與PURE Fitness教練一起調節身心靈！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

向龍舌蘭致敬，給墨西哥的一封不老情信！於10間餐廳和酒吧內，享受一場頂尖龍舌蘭雞尾酒盛會！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金