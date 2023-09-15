  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】8月數據冷熱不均，政策維穩未到終章

15/09/2023

　　放水，放水，放水。中國8月重磅經濟數據發布前夕，中國貨幣政策寬鬆進行曲再現「三重奏」－－迅速降準、增量續作MLF、重啟14天逆回購。央媽一口氣釋放中長期資金約7千億，背景是宏觀經濟雖現企穩之像，但各部門、各地區冷熱不均，強力政策維穩絕不可輕言懈怠。


商品住宅銷售首見負增長


　　國家統計局周五（15日）揭盅上月消費、固投、工業、地產等表現前，人民銀行連夜宣布下調存款準備金率0.25個百分點，料釋放流動性5000億人幣；隨著今年第二度降準（上一次為3月），金融機構加權平均存準率降至7.4%的15年最低水平。

 

金融機構加權平均存準率降至7.4%的15年最低水平。


　　跟降準罕有翌日即時生效一樣令人意外的是，人行今早選擇增量續作一年期MLF（中期借貸便利），相當於再放水1910億元。同時，自1月以來首次重啟14天逆回購，並下調中標利率20基點。


　　央媽出手，時值有國企大股東背景的遠洋集團今早宣布，無限期暫停償還8隻美元離岸債券，內房違約風暴再添風眼。而最新房地產市場數據最值留意的是，儘管8月住戶中長期貸款轉跌為升（新增1602億元），但首8月商品住宅銷售額正式進入負增長（-1.5%），單計8月錄6734億元，為今年單月次低。


固投增速錄今年以來最低


　　再看同樣跟內需息息相關的社會消费品零售，8月按年增4.6%（預期：3%），錄三個月最高，汽車銷量重上4千大關；但餐飲收入增速及絕對值，雙雙跌至三個月最低，與昨日公布的8月第三產業用電量增速降至6.6%的四個月最低一致，恐預示暑假井噴的壓抑需求釋放現邊際放緩。

 

要提振購房者信心，優化保交樓貸款支持計劃亦或是政策選項。


　　固定資產投資同不樂觀，首8月增3.2%（預期：3.3%），錄今年以來最低，其中基礎設施投資增速進一步放緩至6.4%，與8月地方債發行創下1.3萬億元年內新高，似乎並不相符。何解？答案或指向大量非發達地區地方政府的流動性惡化，據標普最新估算，低層級地方政府的城投公司背負高達50萬億元債務。此或解釋了固投幾乎全靠高技術製造及服務業、京滬粵蘇浙閔等地區支撐。


　　分化亦表現於工業生產，8月增加值按年增4.5%（預期：3.9%），其中太陽能電池、服務機器人產量按年飆升逾七成，但跟房地產相關的水泥、平板玻璃產量續負增長。



或再降準減息、鐵礦石升



　　鑑於國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固，四季度持續政策出招勢陸續有來，不排除再降準0.25個百分點、下調MLF利率、放寬樓市限購限價、新增地方專項債額度等。


　　另值一提，盡管央媽等部委上月底落實首套房「認房不認貸」及引導降低存量首套房貸利率，但面對商品住宅銷售逾八成為期房，要提振購房者信心，優化保交樓貸款支持計劃亦或是政策選項。


　　中國強力政策維穩未到終章，新加坡鐵礦石期貨今日刷新3月中以來最高，並有望創下三個月最大單周漲幅，商品貨幣澳元亦走高，訊號不容忽視。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.000

異動股

00700

騰訊控股

270.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 28.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.100
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.200
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00005 滙豐控股
  • 60.500
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.850
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.180
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

驚蟄2024｜驚蟄習俗唔止打小人！點解要食梨、食毛豆？台命理專家︰公開4大犯小人生肖！邊個生肖或遇投資小人、八卦是非小人、購物小人？
人氣文章

Member Zone

全新etnet健康網購 落單即送保健品！
人氣文章

Foodie What’s On

觀塘美食｜5大觀塘小食店名物推介！傳駿運士多結業回味之選 / 旺角肥姐新抱主理港式滷味 / 芫荽控必試爆茜魚肉燒賣 / 手工石磨黑米腸粉
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

從《命中注定我愛你》到《周處除三害》、《怒潮》，阮經天如何從「偶像劇天王」蛻變到「狂人影帝」？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

冬日穿搭必備：復古工裝Brown’s Beach！由二十世紀初走到近代街頭時尚，日系美式時尚的「定番」單品！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性愛姿勢：Top 3做愛體位公開！男女喜好大不同！哪些體位女性最易性高潮？一個體位最危險！如何向伴侶表達喜好體位？教你性溝通3招！性愛期間切忌講XX！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
疑某品牌隱形眼鏡含菌女子眼睛頻發炎！戴隱形眼鏡沖熱水涼會損眼？視光師：勿做4大高危行為
人氣文章
72歲《包青天》金超群自爆為拍劇20年來不行房原因！曾患腦瘤影響語言及行動！即睇12個腦瘤常見症狀
人氣文章
猝死前兆 ︳59歲英國男登機後離奇死亡！「安坐」妻子伴屍2小時不發現！醫生：猝死大多無症狀！現6大徵兆即往醫院檢查
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金