  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】華府關門又陷倒數，驢象做戲威脅評級

19/09/2023

　　美國的巨型債務雪球正式突破33萬億美元之際，華府卻再次面臨「無錢可用」導致的關門風險，死限就在10月1日新財年開啟之日。最新進展是，眾議院議長麥卡錫不惜得罪共和黨內極端保守派，周日（17日）揭盅被稱為「持續決議（continuing resolution）」的法案，擬為政府臨時提供31天的資金，以爭取兩黨討價還價時間。惟該權宜之計既不獲極端保守派待見，亦未贏得民主黨青眼。市場警告，今次迫在眉睫的關門，或打破2018年底35天的歷史記錄。


逾期通過撥款如家常便飯


　　6月的債務上限之爭，驢象在最後一刻達成協議，看似有驚無險，卻未料近兩個月後惠譽突然下調美國主權信用評級。如今，兩黨放狠話、鬥強硬戲碼重現，押注政府停擺影響可控，會否再有意想不到後果？

 

負債超過33萬億美元的華府，面臨十年内第四次關門的風險。(AP)


　　時值美國2024新財年10月1日開啟在即，根據《國會預算法》，由參議院撥款委員會制定的12項撥款法案，需在此之前由國會通過並交總統簽署。距離10月1日僅一周有餘，12項覆蓋農業、運輸、能源、金融、商業/司法/科學、勞工/醫療/教育等不同領域的撥款法案，僅通過了一項（最終版本仍有分歧）。


　　過去多年，撥款法案未能按時通過如家常便飯，但國會幾乎總能以「持續決議」來提供臨時支出並爭取時間。不過，倘若「持續決議」亦欠奉，聯邦機構將陷入局部或全部停擺，過去總計已發生21次，最近一次2018年12月-2019年1月的35天政府關門，導致約38萬名聯邦僱員休假，另有42萬人無薪工作。


極右翼指摘權宜法案軟弱


　　今次似乎又將昨日重現，一大原因就在「持續決議」難產。據麥卡錫游說共和黨內極右翼自由核心小組、中右翼大街核心小組達成的此項初步協議，將為政府提供資金直至10月31日，但將削減除國防/退伍軍人支出外的可自由支配支出8%，另推動重啟南部邊境牆建設等。

 

極端保守派共和黨議員，批評麥卡錫軟弱，反對「持續決議」。(AP)


　　不過，預計周四（21日）進行投票的該「持續決議」，恐難在眾議院獲得半數支持，因至少7位極端保守派共和黨議員，批評麥卡錫軟弱，要求在其中加入額外削減新財年可自由支出1150億美元、解決司法機構武器化問題、反對任何烏克蘭空白支票等。


　　民主黨方面亦指摘，此項短期融資法案是「右翼的願望清單」，意味其在眾議院、參議院通過的機會微乎其微。


「美國例外論」或添稻草


　　各方互不相讓，令華府陷入十年來第四次關門的風險愈來愈大，且天數隨時超過2013年9月的16天、2018年1月的3天、2018年12月的35天。高盛的基準預期為停擺兩到三周，穆迪更警告可能整個第四季都陷入停擺，並導致美國第四季GDP增速降低1.2個百分點。


　　據美國國會預算辦公室測算，2018年底35天的政府關門導致永久損失資金30億美元，相比美國政府上周五（15日）一天新增負債逾562億美元，此無疑是杯水車薪，但再次關門會否令穆迪跟隨標普、惠譽腳步下調美國信用評級，為「美國例外論」再壓上根稻草？拭目以待。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.000

異動股

00700

騰訊控股

270.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 28.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.100
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.200
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00005 滙豐控股
  • 60.500
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.850
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.180
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

親子理財．李錦

保持一點距離，學習獨立
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜深圳春日賞花打卡推介！人氣向日葵花田 / 古風建築配夢幻三角梅瀑布 / 湖畔山坡粉色紫荆花林
人氣文章

Foodie What’s On

觀塘美食｜5大觀塘小食店名物推介！傳駿運士多結業回味之選 / 旺角肥姐新抱主理港式滷味 / 芫荽控必試爆茜魚肉燒賣 / 手工石磨黑米腸粉
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

湯唯出演MV飾IU女兒！44歲青龍影后養生法：兩種簡單飲品排毒瘦身、打圈洗面法，練出逆天凍齡體質！
人氣文章

Beauty

從《命中注定我愛你》到《周處除三害》、《怒潮》，阮經天如何從「偶像劇天王」蛻變到「狂人影帝」？
人氣文章

Fashion

Louis Vuitton手袋加價！5大漲價手袋一覽：人氣CarryAll MM、NéoNoé MM加多少？大熱Boulogne突破$2萬元？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
做運動收腹減脂易拉傷腹肌！輕則腫脹瘀青，嚴重難行路站立？傷後如何分階段進行康復運動？
人氣文章
政府提供12項醫療津貼體檢項目：免費睇牙、體檢，資助篩查大腸癌、子宮頸普查！不同性別年齡都受惠！即睇申請及費用詳情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金