  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】5年最火黃金周，一邊顯韌性一邊吹冷風

03/10/2023

　　鐵路單日旅客發送量首破2000萬人次，上海外灘單日客流逾61萬，擁堵在泰山南天門下的遊客如十萬天兵……有「5年最火黃金周」之稱的中秋國慶8天長假過半，旅遊景點、公路高鐵、鬧市商區人山人海景象無處不在，加上9月官方製造業PMI重回擴張區間贈興，中國經濟回穩之象似愈發明顯，但冷風仍陣陣吹。

出遊人次、旅遊收入望創新高

　　疫後復常後首個超級黃金周，相比去年提倡「就地過節」風氣下的淡靜，今年各地隨處可見「億」人空巷景象；文旅部數據顯示，僅假期前三天（9月29日-10月1日）的國內旅遊大軍就合計3.95億人次，實現國內旅遊收入3422.4億元，按年分別升76%及125%。

 

假期前三天（9月29日-10月1日）的國內旅遊大軍達3.95億人次。(AP)


　　如果說去年的數據沒有可比性，那麼對照疫情前的2019年國慶，國內旅遊錄7.82億人次，國內旅遊收入6497.1億元，雙雙刷新高，今次兩大數據都有望再創紀錄。


　　不過，只看總量無疑一葉障目。同以假期前三天為例，旅遊大省四川累計接待遊客1257萬人次（A級景區），為北京重點旅遊景區接待遊客682.5萬人次的近兩倍，但前者門票收入1.42億元，後者營業收入4.19億元。此情況如同去年國慶假期時，湖北、四川、河南的遊客接待量分列三甲，但人均消費遠不及浙江、北京等發達地區。


服務業供求擴張速度明顯放緩


　　從美團火熱的「周邊遊」搜索、年輕人熱捧的「反向遊（小眾目的地）」、中產家長青睞的「研學遊」、暴跌的長線機票價格、遠不及春節火爆的海南離島免稅銷售、內地遊客欣賞完香港國慶煙花仍連夜過關返程等，亦可見一斑，精打細算超越豪擲千金成為主流。

 

 各大景區大排長龍，但旺丁不代表旺財。


　　與之一致的還有財新服務業PMI於9月跌至50.2的年內新低，顯示服務業供求擴張速度明顯放緩，部分企業反映整體需求比預期疲弱，並放緩用工擴張步伐。此外，官方9月非製造業商務活動指數雖回升，但鐵路/航空運輸、住宿、餐飲業的商務活動指數續低於臨界點。


　　中秋國慶假期的火熱出行，彰顯決策層口中的「韌性」；而從國務院在大假前兩天祭出30條釋放旅遊消費潛力的通知看，以供給側改革擴大國內有效需求、推動高品質發展激發內生動力，仍將是未來政策的兩大思路。

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.000

異動股

00700

騰訊控股

270.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 28.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.100
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.200
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00005 滙豐控股
  • 60.500
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.850
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.180
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜深圳春日賞花打卡推介！人氣向日葵花田 / 古風建築配夢幻三角梅瀑布 / 湖畔山坡粉色紫荆花林
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】Swiftonomics引爆星洲，啟示盛事經濟
人氣文章

行政人員

滙款公司與傳統金融機構非競爭對手？兩者合作能提升市場競爭力！注重網絡安全跟上全球發展
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

半島酒店聯乘天星小輪！於「世星號」歎維港半島經典下午茶，暫離塵囂優遊周末
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

歷時兩年的婚外情：突然想向妻子坦白自首，是真心自責還是希望自保？ 1
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

元宵佳節精選美酒！濃郁甜美的赤霞珠紅酒、以Jim Beam調配一杯經典Bourbon Old Fashioned 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
節日聚餐後讓飲食重回正軌
人氣文章
麻疹疫苗 | 全球麻疹個案激增！香港錄3宗，患者包括兩名嬰幼兒！醫生：3類高危人士盡快打疫苗！即睇麻疹感染徵狀新文章
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:04
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金