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【FOCUS】谷歌微軟起落，成也雲敗也雲

26/10/2023

　　一隻木桶的盛水量，是聚焦短板，還是長板？看看季度營收刷新高的谷歌，周三（25日）驚天暴瀉，市值灰飛烟滅近1700億美元，元兇似直指「短板」－－增速連跌四季的雲業務；再看看錄得今年最大單日跌幅的納指，「五霸」FAAMG中僅微軟避過一劫，護身符又似指向「長板」－－重新加速的雲業務。成也是雲，敗也是雲，背後是白熱化的AI競賽。

市值蒸發一個耐克

　　又到美股季績放榜，「皇冠上的明珠」之一谷歌，當季營業收入767億美元（預期：760億美元）錄新高，按年增11%，淨利潤197億美元。另一明星微軟，當季營業收入565億美元（預期：545億美元），按年增13%，為六季以來最快，淨利潤223億美元。


　　乍一看，兩大巨企同業務強勁、盈利豐厚，但隔夜股價表現卻天上地下，谷歌錄2020年3月以來最大單日跌幅9.5%，市值損失相當於一個耐克公司；微軟則在蘋果、Meta、亞馬遜、谷歌全數盡墨中獨善其身，股價不跌反升2.8%。


　　何解？先看谷歌，其最大的收入貢獻來自廣告業務（搜索引擎、Youtube等），逾596億美元，按年增9%；鑑於此部分相當不穩定，且面對Meta勁敵（最新一季廣告收入336億美元，按年增24%），市場焦點實則更集中「雲」這個前沿戰場。而Google Cloud當季收入為84億美元，按年增21%，為連續四季放緩。


Azure增長未到頂

　　再看微軟，自印度裔的執行長Satya Nadella當年慧眼識OpenAI，其辦公軟件Microsoft 365、雲業務Azure、搜索引擎Bing等可謂如虎添翼，其中，Azure收入結束連續五季減速而按年增長29%，錄243億美元。最令市場振奮的是，據微軟披露，AI服務需求提振Azure當季業務增長約三個百分點，意味潛力遠未到頭，Nadella最新就指，「將利用此AI拐點重新定義我們的角色。」

 

Azure收入結束連續五季減速而按年增長29%，錄243億美元。


　　Azure增長遠未到頂的另一例證，是微軟上月剛剛宣布與甲骨文合作，推出Oracle Database@Azure，勢為Azure帶來大量擁有Oracle Cloud Infrastructure (OCI)資產的新客戶。此外，微軟6月推出的Azure Quantum Elements運算服務，昨日最新宣布與NobleAI（化學材料人工智能解決方案提供商）合作，探索加快潛在的化學材料研發。


百度阿里騰訊混戰

　　微軟因正確押注OpenAI而老店煥新生，但在白熱化的AI競爭中卻絲毫不敢懈怠，最新一季資產支出錄創紀錄的112億美元，按年大增70%。相比之下，谷歌最新一季的資本支出按年增11%錄80.6億美元。

 

谷歌快將推出下一代大語言模型Gemini。


　　儘管先落一局，但谷歌顯然不打算認輸，執行長Sundar Pichai預告，快將推出下一代大語言模型Gemini，稱此為「令人難以置信的通用個人助理」，將提供給谷歌雲端客戶，料將對撼ChatGPT。


　　微軟、谷歌的雲端大戰勝負未分，至於中國國內，智能雲市場份額遙遙領先的百度亦在深耕AI大語言模型文心一言，而同樣擁有雲業務的騰訊、阿里、華為則奮起直追。科技巨企的存亡戰場，不言而喻。

 

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