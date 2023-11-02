  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】聯儲續遊「暫停」花園，放慢QT或成選項

02/11/2023

　　經濟強勁且韌性，衰退預測榜上無名，最看重的核心PCE幾乎是2%目標兩倍，點陣圖顯示年底前利率水平為5.6％……萬事俱備之下，聯儲仍拒祭出加息「東風」，繼9月暫停之後，周四（2日）再度保持5.25%-5.5%按兵不動，繼續在「開會議息、審視數據、謹慎行事」中遊花園。

市場認定本輪加息周期或已結束

　　當聯儲幾乎「複製粘貼」9月的議息聲明，一處細微改動成為今次11月議息的焦點－－在「家庭、企業信用狀況收緊」外，添加「金融狀況收緊」，並成為主席鮑威爾對貨幣政策路徑保持謹慎的擋箭牌。盡管他強調，尚未就12月是否加息做出決定，但聯邦基金利率的領先指標兩年期殖利率，急劇回落至4.95%的近兩個月最低，標指在鮑公記者會時錄得全日高位，都顯示市場認定本輪加息周期或已結束。

 

　繼9月暫停之後，l聯儲11月再度保持基準利率5.25%-5.5%按兵不動。(FED Twitter)

 

　   對此持異議的或許只有摩通執行長戴蒙（Jamie Dimon），他最新表示，由於通脹「黏性」，聯儲仍有可能額外升息　75基點，並警告企業應為此最壞情況做好準備。


　　有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）則持完全相反觀點，認為今次按兵不動是為未來經濟衰退時採取行動「敞開大門」，更指若美國經濟真的如期在明年上半年衰退，聯儲或需在夏初之前將利率降至2.5%。
　　 　 　
本季增長料放緩，巨額發債壓境

　　自7月起不再預測「2024年經濟衰退」的聯儲工作人員，今次續將此排除於可視範圍之內，鮑威爾在記者會亦稱，美國經濟的韌性令人驚訝，勞動力需求仍然非常強勁，消費強大或意味低估了家庭和小企業的資產負債表實力。

 

「老錢」的財力和信用卡債務的膨脹，支撐起消費繁榮可持續仍成疑。(AP)


　　此或要歸功於「老錢」一族，即年長而富有的人群。盡管美國最新30年期抵押貸款高見8%，但一早買房的業主其中五分四的利率都低於5%，近四分一甚至低於3%。另據聯儲上月發布的消費者財務調查，戶主年齡為65-74歲的家庭平均淨資產最高（逾179萬美元），其後依次為75歲以上、55-64歲、45-54歲、35-44歲、35歲以下，換言之，愈年輕的家庭平均淨資產愈低。


　　不過，「老錢」的財力和信用卡債務的膨脹，支撐起消費繁榮可持續仍成疑，亞特蘭大聯儲GDPNow模型最新預測，美國第四季增長僅1.2%，低於上月底2.3%的預測，且較第三季的GDP增長初值4.9%大幅減速。而鑒於美國財政部已獅子大開口預估第四季、明年首季將分別舉債7760億、8160億美元，高舉「longer for higher」大旗的鮑公，隨時先放慢QT腳步以作緩兵之計。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.000

異動股

00700

騰訊控股

270.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 28.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.900
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.100
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.200
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00005 滙豐控股
  • 60.500
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.980
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.180
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

親子理財．李錦

保持一點距離，學習獨立
人氣文章

Foodie What’s On

觀塘美食｜5大觀塘小食店名物推介！傳駿運士多結業回味之選 / 旺角肥姐新抱主理港式滷味 / 芫荽控必試爆茜魚肉燒賣 / 手工石磨黑米腸粉
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

九運2024｜時尚界以火辣極端風格迎接九運？烈焰红唇、金飾鑽石是源於對現實極端逃避？還是顛覆沉悶時尚？
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

向龍舌蘭致敬，給墨西哥的一封不老情信！於10間餐廳和酒吧內，享受一場頂尖龍舌蘭雞尾酒盛會！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本藥妝好物分享！RECiPEO降敏保濕面膜、EMAKED育毛睫毛膏、Mytrex迷你按摩槍，CP值高！
人氣文章

Fly with Luna．夏月

新潟越後湯澤行程推介：湯澤草莓村！親摘雪國限定「越後姬」士多啤梨，香甜多汁、果香四溢！ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
認知障礙 ︳ 記性愈來愈差懷疑患上認知障礙症？腦退化症不能逆轉？如何延緩？早中晚期症狀大不同！醫生：多食這三種食物可減患病風險！除了打麻雀可玩甚麼動腦筋？
人氣文章
做運動收腹減脂易拉傷腹肌！輕則腫脹瘀青，嚴重難行路站立？傷後如何分階段進行康復運動？
人氣文章
72歲《包青天》金超群自爆為拍劇20年來不行房原因！曾患腦瘤影響語言及行動！即睇12個腦瘤常見症狀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金