  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】美國就業終見秋涼，全球股債匯市歡欣

06/11/2023

　　變幻才是永恒。當拜登上周五（3日）發推吹噓「失業率連續21個月低於4%」，評論區驟然成大型翻車現場；當鮑威爾上周四（2日）堅稱「根本沒有考慮減息」，債券交易員掉頭押注明年底前減息或達100基點；當十年期美債孳息9月底起火箭式飆升近50基點，一度高見5.02%，最新重回4.5%附近……

交易員押明年減息100點子

　　看起來高燒不退的美國就業市場，終於迎來秋涼，並再次強化美聯儲本輪加息周期完結的預期；利率衍生品顯示，交易員已將「百分百」降息時點押注從明年7月提前到6月，並預期聯邦基金利率明年底低見4.3%，相當於較現時減息100基點。

 

看起來高燒不退的美國就業市場，終於迎來秋涼，並再次強化美聯儲本輪加息周期完結的預期。


　　市場畫風突變，催化劑當推10月非農就業數據。具體而言，當月新增職位15萬份（預期：18萬份），除了建築業新增2.3萬份乏善可陳外，大部分職位都來自教育/健康服務、政府、休閒/接待等後疫情時期的重新招聘效應；反映經濟周期的製造業、運輸/倉儲業職位分別減少3.5萬份、1.2萬份，印證航運巨頭馬士基（Maersk）的最新裁員萬人消息。


　　此外，8月、9月數據累計下修10.1萬份，令今年至今向下修正的月份累計達八個月；來自家庭部門的調查（非農為就業機構調查）更顯示，10月就業人數減少34.8萬人，錄2020年4月以來最大跌幅。難怪在拜登繼續誇耀「拜登經濟學見效」的推文下，網民揶揄此種「數據化妝術」將一路持續至明年11月大選。

衰退見仁見智，揀平貨為敬

　　更讓人一驚的，失業率升至3.9%的去年1月以來最高，較4月3.4%的40年最低水平高出0.5個百分點，引起觸發經濟衰退指標之一「薩姆規則(Sahm rule)」的擔憂。所謂薩姆規則，是指當失業率的三個月移動均值較前12個月低點上漲0.5個百分點或更多時，經濟將陷入衰退。

 

美國加息周期完結，新興市場股市集體大漲。


　　不過，此概念的提出者Claudia Sahm就指，目前失業率的三個月移動均值較低點高0.33個百分點，未到觸發規則生效的邊緣；盡管預期基本情境下「薩姆規則」將在明年初某個時候觸發，但其仍認為美國可以避免經濟衰退。理由是過去相當多規則已遭打破，包括去年首季、次季美國GDP曾連續兩季收縮，但經濟最終並無衰退。


　　此似帶來「壞消息就是好消息」的曙光，安聯大佬Mohamed A. El-Erian甚至將就業市場降溫形容為「金髮女孩」，一方面無重大跡象顯示增長阻力和就業破壞，另一方面收益率走低、恐慌指數下降，股債上升。而對一眾受聯儲激進加息「卡脖子」逾年之久的非美貨幣、新興市場股市而言，更是齊鬆一口氣。在市場情緒再次回歸關注基本面前，或是時候「揀平貨」為敬。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.000

異動股

00700

騰訊控股

270.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 28.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.100
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.200
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00005 滙豐控股
  • 60.500
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 104.900
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.740
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 165.400
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

借出來的GDP
人氣文章

行政人員

滙款公司與傳統金融機構非競爭對手？兩者合作能提升市場競爭力！注重網絡安全跟上全球發展
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜Last day前夕見人心！今日朋友明日敵人？管理層辭職仍開會落order是貪戀權力？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

西九文化區於藝術週舉辦首屆「香港國際文化高峰論壇2024」，逾20名重量嘉賓大談藝術界大熱話題！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本藥妝好物分享！RECiPEO降敏保濕面膜、EMAKED育毛睫毛膏、Mytrex迷你按摩槍，CP值高！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性慾旺盛、「大食」等於性上癮？世衛有指標！老師上課睇AV不能自控？過度手淫、嫖妓，性行為失控還會有甚麼表現？性沉溺原因男女大不同？有無得醫？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
節日聚餐後讓飲食重回正軌
人氣文章
政府提供12項醫療津貼體檢項目：免費睇牙、體檢，資助篩查大腸癌、子宮頸普查！不同性別年齡都受惠！即睇申請及費用詳情
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金