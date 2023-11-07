【FOCUS】OpenAI再「進化」，AI競賽能人輩出

「仇人」相見，分外眼紅。Google旗下有「下一代AI」之稱的Gemini隨時石破天驚發布之際，獲微軟加持的OpenAI周一（6日）一不做二不休地揭盅較ChatGPT4更「進化」的ChatGPT4 Turbo，同時推出AI個性化定制應用GPT，旨在令人人都能輕鬆建立屬於自己的AI工具。而從不「執輸」的鋼鐵俠馬斯克，旗下xAI公司繼周日（5日）發布首個AI聊天機器人Grok後，昨日再搶先一步推出可加速AI開發的工具PromptIDE。



GPT4 Turbo及GPT Store問世



估值高達860億美元的AGI研發領軍者OpenAI，昨日在發源地舊金山舉行首屆開發者大會，去年11月一鳴驚人的旗艦產品ChatGPT聊天機器人，最新迭代至ChatGPT4 Turbo版本。更上一代ChatGPT4相比，主要改進包括：一，所接受的文本訓練的時效從之前的2022年1月延伸至今年4月；二，上下文窗口支援長度從32K擴展到128K（相等於逾300頁），意味使用者可將整本《呼嘯山莊》輸入對話框，並要求其整理出讀書筆記。

OpenAI執行長Sam Altman(左)與微軟執行長Satya Nadella於首屆開發者大會同台亮相。(AP)



最值關注的是，OpenAI宣布推出GPT Store，允許任何人通過新推出的GPT工具，毋須學習編程，就能輕鬆打造屬於自己的聊天機器人，例如「數學導師」、「技術支援顧問」、「創意寫作教練」、「預訂機票助手」等，並供公開下載及根據使用者數量賺錢。



Sam Altman表示，GPT工具意味著，「你只需向電腦提出需求，它就會為你完成所有這些任務。」聽起來「人人可變程序員」的背後，實際上是OpenAI試圖通過接收不同行業特定知識的輸入輸出，優化自身AGI大模型效率、擴展知識深度的盤算；亦是針對微軟Gemini預告的AI定制功能先聲奪人。



馬斯克直追，亞馬遜押注初創



此外，更有消息指，OpenAI已邀請蘋果前設計總監Jony Ive，試圖打造「AI界的iPhone」，並跟軟銀洽談10億美元資金支持，或旨在打造成一個獨立於現有應用商店和分發方式的平台。

OpenAI宣布推出GPT Store，允許任何人通過新推出的GPT工具輕鬆打造屬於自己的聊天機器人。



OpenAI發展勢如破竹，但就遭馬斯克冷嘲熱諷，指自己旗下的聊天機器人Grok具備獨特優勢，能通過X（前身為Twitter） 平台「即時」了解世界，暗示ChatGPT的資料庫過時。此外，OpenAI面對的競爭者還包括，獲亞馬遜剛剛投資40億美元的初創公司Anthropic，由DeepMind和LinkedIn創始人初創的Inflectio，獲博世、惠普等德企巨頭支持的Aleph Alpha，乃至曾任職微軟、谷歌的李開復創建的零一萬物旗下大語言模型Yi-34B，剛獲中國政府開綠燈的螞蟻集團旗下大語言模型「百靈」。



巨頭、新秀各顯神通，令AI競爭愈來愈趨白熱化，未來十年或更長時間，「豐盛且廉價的智慧」及「豐盛且廉價的能源」會否終成現實，並令戰火紛飛的人類社會迎來永恒和平？AI更新迭代、顛覆認知的速度，都將遠比人們想像的快。

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