  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】居民企業續保守，政府挑「加槓桿」大梁

14/11/2023

 

　　內銀消費貸「鬥低息」搶客戰升溫之際，央媽最新公布的10月居民短期貸款，卻錄2007年有數據統計以來同期最大降幅，令周三（15日）將揭盅的10月消費品零售數據驟然蒙陰。居民持續捂緊錢包，政府一馬當先挑起「加槓桿」大梁，當月以1.56萬億元政府債淨發行，貢獻新增社融的逾84%，如此大規模信用擴張，暗示當局近期政策優先。

單月淨發債1.56萬億元

　　「短期貸款看內需，中長期貸款看樓市」，傳統分析智慧下，10月住戶短期貸款減少1053億元，似顯示低至3%的消費貸利率，亦難以打動人心；跟按揭買樓息息相關的居民中長期貸款，雖錄新增707億元，但較9月的5442億元大幅縮水，或顯示房貸利率下調的刺激效應減弱。

 

評估內需熱度指標之一的居民短期貸款，10月錄2007年有數據統計以來同期最大降幅。

 


　　再看企業，10月新增貸款5163億元，其中中長貸連續四個月同比少增，惟票據融資新增3176億元，或亦反映面對企業融資需求、投資意願不足，商業銀行「以票充貸」。


　　此從側面解釋了，10月新增社會融資規模1.85萬億元，按年多增9108億元，但對實體經濟發放的人民幣貸款僅增4837億元，按年減410億元。是誰支撐社融的強勁增長？主角指向政府，具體而言，包括發行特殊再融資債券逾萬億元，以及地方政府專項債2180億元。

IMF促消除房價調整障礙

　　如此大規模信用擴張，「水」流向何處？答案是置換、償付地方存量債務；聯想人行行長潘功勝上周三（8日）出席金融街論壇年會時表示，必要時將對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支援，加上增發萬億國債大門已啟，坊間普遍預計進一步降準不日將至。若以25基點計，料再釋放流動性5000億元。

 

IMF建議，加速不可持續經營的房地產開發商的退出，消除房價調整的障礙。


　　中央積極部署化解地方債風險，嚴防爆煲，又如何「輸血」實體經濟？看看首9月製造業中長期貸款維持40%以上高速增長，政策選項仍是以投資拉動增長，但同時引發回報下降、供應過剩的擔憂——兩大新能源製造業巨頭寧德時代、隆基綠能，股價雙雙較年內高點腰斬即可見一斑。


　　對此，剛剛完成對中國第四條磋商代表團訪問的國際貨幣基金組織（IMF）就建議，加速不可持續經營的房地產開發商的退出；消除房價調整的障礙；協調地方財政框架改革和資產負債表重組；將財政支出轉向家庭等。且看樓市和地方債如何拆彈，以真正提振市場信心。

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

146.800

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 28.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.900
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.100
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.200
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00005 滙豐控股
  • 60.500
報章貼士
  • 06160 百濟神州
  • 104.900
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 10.740
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 165.400
  • 目標︰$194.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

借出來的GDP
人氣文章

親子理財．李錦

保持一點距離，學習獨立
人氣文章

娛樂情報

葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

中環米芝蓮日本料理：吉列拖羅、和牛海膽壽司、烤頂級法國鴨肉、北海道鮑魚釜飯，展現星級摩登割烹精髓 2
人氣文章

Art & Living

西九文化區於藝術週舉辦首屆「香港國際文化高峰論壇2024」，逾20名重量嘉賓大談藝術界大熱話題！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

百億富豪名廚主理隱世中菜！融合潮州菜及粵菜，帶來幾近失傳的古法菜昆崙鮑甫、豬油鹽泥肉煲仔飯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
政府提供12項醫療津貼體檢項目：免費睇牙、體檢，資助篩查大腸癌、子宮頸普查！不同性別年齡都受惠！即睇申請及費用詳情
人氣文章
淋巴癌症狀｜ 32歲女工作狂背痛求醫發現惡性淋巴瘤！兩年抗癌難忍化療副作用崩潰到想尋死！淋巴癌趨年輕化？即睇6大病徵！
人氣文章
認知障礙 ︳ 記性愈來愈差懷疑患上認知障礙症？腦退化症不能逆轉？如何延緩？早中晚期症狀大不同！醫生：多食這三種食物可減患病風險！除了打麻雀可玩甚麼動腦筋？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金