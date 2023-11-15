【FOCUS】振消費餐飲獨秀，驚爛尾避買期房

何以解憂，唯有吃喝？10月居民短期貸款錄2007年以來同期最大降幅之際，國統局周三（15日）揭盅10月社會消費品零售總額卻一舉突破4.3萬億元，按年增7.6%大勝預期的7%；其中餐飲收入4800億元，為2021年11月以來最高，印證黃金周全國食肆生意井噴。但人人「及時行樂」背後，暗藏制約內需的深層次隱憂。

糧油日用、珠寶汽車齊按月跌

火鍋、茶飲、小吃……當「吃嗨了」成為中秋國慶黃金周的關鍵詞，餐飲收入飆升20%，大超同期旅遊收入的1.5%，10月整體餐飲收入錄按年勁升17.1%，實是意料之中。

10月整體餐飲收入錄按年勁升17.1%至4800億元。



不計火爆的餐飲，當月糧油、飲品、煙酒、家具、化妝品、日用品、金銀珠寶、汽車的限額以上單位銷售額全數按月下跌。那麼，除了餐飲之外，是誰支撐了不跌反升的社會消費品零售總額？答案指向俗稱小店主的限額以下批零企業，以首10月計，其貢獻整體商品零售的逾六成。

有何啟示？餐飲一枝獨秀和零食店遍地開花，或反映居民捂緊錢包、減少非必選支出和大宗消費的同時，樂於呼朋喚友、聚餐行樂，開銷可控卻快樂滿分。追捧小店主而非大名牌，亦跟眼下年輕人熱衷逛商場B1、B2層和市集的趨勢一致，性價比超越高大上成為消費心態主流，從名創優品股價年初至今漲了逾倍亦可見一斑。

未完工預售房屋資金缺口高企

國統局數據還顯示，首10月房地產開發投資按年跌幅擴大至9.3%，10月商品住宅銷售額按年跌14%，按月更縮水近四分一至7191億元，主要是受期房銷售拖累（現房銷售為正增長）。此跟開發商獲得來自「定金及預收款」的資金，幾乎跌至2014年樓市至暗時期水平一致。

10月商品住宅銷售額按年跌14%，主要是受期房銷售拖累。



鑑於此，市場盛傳當局最快本月推出「三大工程」，為保障性住房、城中村改造、平急兩用基礎設施建設提供萬億元資金。倘若屬實，將是為庫存消化、預售房屋完工提供曲線支持的最新舉措。

不過，有分析就指，內房復甦的最大障礙是低線城市大量未完工的預售房屋，資金缺口料高達3.2萬億元。換言之，面對6.4億平方米的待售商品房，以及約2000萬套待完工的預售房，在籌措資金和尋覓買家取得最優解之前，地產將繼續拖累投資、消費，居民將繼續審慎觀望，直到強有力的利好提振信心。

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