  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】「晶片」未必真理由，停拆「雲」焉知非福

17/11/2023


　　繼地產大佬（昔日）恒大，以「銷售情況不如預期」為由，取消境外債務重組會議後，科網大佬阿里，再以「晶片出口限制」為由，宣布不再推進雲智能集團完全分拆。不論真假，市場膝跳反射先跌為敬，周四（16日）半日暴瀉10%。但看真些，不再分拆是否真的是阿里的「世界末日」？


增速連跌六季，回暖再往下

　　分拆釋放價值的憧憬破滅，加上馬雲家族信託擬下周二（21日）起沽售1000萬股，雙重利淡拖累阿里巴巴（09988）股價今早低見72.9元，令昨日84元以上逢高追貨的投資者「哭暈在廁所」。

 

 阿里雲第三季營收按年僅增2%，為上季結束連續六季增速放緩後，再次掉頭往下。


　　不過，看看阿里最新公布的截至9月30日止的季報，期內非公認會計準則淨利按年升19%至401.88億元人民幣，決定以25億美元派發上市以來首次股息（折合約每股0.97港元）。各分部具體表現而言，「頭號馬車」淘天集團收入按年增4%，國際數字商業集團、菜鳥集團、本地生活集團則分別增53%、25%、16%。此外，每股收益增長21%至1.95元，自由現金流增長27%至62億美元，更是可圈可點。


　　至於今次掀起股價暴瀉的罪魁禍首「雲」，當季營收按年僅增2%，為上季結束連續六季增速放緩後，再次掉頭往下，而這可能是阿里決定叫停分拆的真正原因。

管理層換馬預告高強度投入

　　據Synergy Research Group最新數據，阿里雲三季度全球市佔率持平第二季的4%，緊跟亞馬遜AWS、微軟雲、Google雲之後。自今年3月阿里拍板業務「一拆六」，接著5月再祭出細節，包括明確阿里雲於未來12個月內完全分拆獨立上市，被視作釋放價值的「二次創業」，以及在國內面對天翼雲、聯通雲、行動雲三大營運商雲強勢崛起，更靈活追求海外擴張的舉措。

 

阿里雲智能集團新任首席執行官吳泳銘，擁有技術和風投背景。


　　然而，消息甫一出爐，阿里股價就於5月19日錄大跌6%，並在5月底低見75.8元。其後到9月，阿里雲智能集團首席執行官張勇突宣布卸任，由技術派背景的吳泳銘接任，冥冥中埋下阿里雲推遲上市的伏筆。但從5月決定分拆股價跌，到最新取消分拆股價仍跌看，最大玄機或根本不在「晶片出口限制」，而是增長勢頭逆風及管理層變動。


　　若看看亞馬遜、微軟始終將雲作為旗下業務的一部分，風投背景的蔡崇信、吳泳銘看重對核心業務的長期專注和高強度投入，顯示雲的故事並非結束，而更平的估值以及坐擁640億美元淨現金，阿里前景未宜看淡。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

147.000

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

00700

騰訊控股

270.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 146.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 28.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.880
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.800
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.830
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.690
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.180
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

親子理財．李錦

保持一點距離，學習獨立
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

九運2024｜時尚界以火辣極端風格迎接九運？烈焰红唇、金飾鑽石是源於對現實極端逃避？還是顛覆沉悶時尚？
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報｜天文台預告本周氣溫再跌！有東北季候風？驚蟄咩天氣？邊日最凍、落雨？即睇未來9日天氣預測 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

百億富豪名廚主理隱世中菜！融合潮州菜及粵菜，帶來幾近失傳的古法菜昆崙鮑甫、豬油鹽泥肉煲仔飯
人氣文章

Art & Living

西九文化區於藝術週舉辦首屆「香港國際文化高峰論壇2024」，逾20名重量嘉賓大談藝術界大熱話題！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

不懂浪漫的前度，在新歡面前變成儀式感滿滿！「差別待遇」就是代表他不夠愛你嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
節日聚餐後讓飲食重回正軌
人氣文章
沒胃口 | 沒有食欲是脾虛！想吃卻吃不下是胃的問題！為甚麼會吃不下？中醫推介健脾補肺「五指毛桃雞湯」
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金