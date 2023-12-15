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【FOCUS】「食神」撐起餐飲，地產續拖後腿

15/12/2023

 

　　內地明星餐飲股哀鴻遍野之際，國家統計局周五（15日）公布，11月社會消費品增速節節反彈至半年最高，其中餐飲收入更是有記錄以來單月最高。居民大快朵頤埋單疏爽，但出手買樓持續謹慎，為此，繼京滬聯袂放寬首付限制後，央媽今早再通過MLF（中期借貸便利）操作淨投放刷新歷史新高。

5580億錄單月最高值

　　預期、預期、預期！中經會呼籲唱好「中國經濟光明論」話音未落，繼國統局誓言「做好統計數據發布解讀，正確引導社會預期」後，國安部最新再反擊唱衰中國經濟論，指「其本質是妄圖以種種虛假敘事構建『中國衰敗』的『話語陷阱』『認知陷阱』。」

 

11月餐飲收入錄5580億元，為有記錄以來單月最高值。


　　中國經濟最新表現如何？國統局11月「成績表」顯示，受益產業政策發力「預熱」，裝備製造業、高技術製造業增加值增速大幅加快，按年分別升9.8%、6.2%，帶動整體工業增加值增6.6%，為逾一年半最高；高技術製造業投資按年增10.5%，大幅跑贏整體固定資產投資的2.9%。


　　再看備受關注的社會消費品零售，按年增10.1%同創半年最高，其中餐飲收入錄5580億元，為有記錄以來單月最高值；鄉村零售總額直衝6000億元（5975億元），錄兩年最高值，或顯示內需新動能。

京滬鬆綁，央媽放水

　　若論經濟最大的「後腿」，仍是非房地產莫屬，首11月投資及銷售額跌幅，雙雙再刷年內新低，商品住宅待售面積單月再增451萬平米。樓市持續調整，直接拖累建築裝潢材料、家具、家電等消費，更深遠的是衝擊財富效應，據測算，樓價每下跌5%，可能令家庭財富縮水19萬億元。

 

據測算，樓價每下跌5%，可能令家庭財富縮水19萬億元。


　　為釋放潛在購買力，繼深圳11月降低首付比例後，北京、上海雙雙宣布降低首套、二套房首付比例，以上海為例，非普通住宅（>144平方米）二套房首付比例，從之前的70%降至50%，並下調房貸利率由LPR加105基點，至LPR加30基點。


　　伴隨在岸、離岸人民幣兌美元雙雙升至6個月高位，更明顯的訊號來自央媽，今早開展1.45萬億一年期MLF操作，相當於淨放水8000億元，坊間預期現時2.5%的利率明年將下調30基點。聯想政治局會議定調明年積極的財政政策要「適度」加力，2024年增長目標大概率仍將訂為5%。

 

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