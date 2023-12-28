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【FOCUS】跨界造車「從頭越」，小米「曬冷」百億研發

28/12/2023

　　從2021年3月30日官宣「為小米汽車而戰」，到千日之後「而今邁步從頭越」，54歲雷軍跨界造車即將隨周四（28日）下午2時的小米汽束技術發布會，迎來「不成功，便成仁」時刻。就在昨（27日）晚，小米在深圳、上海、廣州、北京以巨型戶外廣告牌，向比亞迪/華為、蔚來、小鵬、理想等新能源汽車的先行者「致敬」，市場尚未短兵相接，營銷即先聲奪人。


人車家全生態+自研算法智駕


　　被何小鵬（小鵬創始人）稱為智能汽車領域「最殘酷、最有機會三年」開局的2024年，即將迎來重量級新玩家－－小米SU7；明年正式上市開賣前，「三年磨一車」的雷軍下午將先打技術牌，就投入逾百億元的研發成果「曬冷」。

 

小米純電動車SU7號稱投入百億元研發。


　　看點之一是，由小米澎湃操作系統（Hyper OS）加持的「人車家全生態」。從技術發布會主題「而今邁步從頭越」可見，小米的野心是令汽車從傳統的出行工具、進階的移動計算終端，終極跨越至移動智能空間。看點之二是，採用自研算法的全棧智能駕駛輔助技術，包括一鍵召喚車輛、主動變動超車、無保護場景自動掉頭/右轉、斑馬線禮讓行人、自主代客泊車、機械臂自動充電等。


　　面對小米就自動駕駛立下「2024年進入行業第一陣營」的宏遠，老大哥比亞迪昨日透露，7月已獲全國首張L3自動駕駛測試牌照，叫陣意味明顯；而阿里、上汽有份投資的智己汽車上周亦稱，獲得上海高速路L3自動駕駛測試牌照，正申報工信部L3公告准入試點。


新價格戰、營銷戰一觸即發


　　小米SU7驚艷問世，但關於總部選址（首批由北汽越野代工）、定價策略都仍是謎，而後者將直接關係其潛在競爭者。就在技術發布會前兩天，華為發布跟賽力斯聯袂打造的SUV「問界M9」，售價46.98萬元起；昨日，吉利旗下極氪（Zeekr）、北汽旗下極狐（Arcfox ）亦分別正式上市「極氪007」、「阿爾法T5」，售價20.99萬元、15.58萬元起；而華為上月跟奇瑞聯袂打造的轎車「智界S9」，售價25.8萬元起。

 

小米在深圳、上海、廣州、北京以巨型戶外廣告牌，向新能源汽車的先行者「致敬」。


　　坊間預測，曾經肩負起「年輕人第一台智能手機」的小米，若想再接再厲成為「年輕人第一輛智能汽車」，售價或需定於20萬元以內；無獨有偶，小鵬上周就宣布將熱銷SUV車型G6降價至20萬元以內。不過，若從雷軍劇透小米SU7「確實有點貴」看，頂配售價恐高至30萬元以上。


　　可以肯定的是，華為、小米兩位消費電子巨頭接連加入車界攪局，勢加大所有參與者的壓力，2024年新一輪價格戰一觸即發，毛利率高逾20%的比亞迪、理想尚有緩衝，但其他毛利率偏低的車企恐隨時增收不增利。


　　標榜「守正出奇，十倍投入」造車的小米，甫一登場，就將「捲」出天際的中國電動車產業，再「捲」出新高度。除了加劇價格競爭，以技術發布會先聲奪人，更將倒逼所有車企努力建立長板、消除短板。而左有余承東，右有雷軍兩大營銷天才，智能汽車「金杯共汝飲，白刃不相饒」的好戲才剛剛開場。

 

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