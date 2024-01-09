  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】強力反腐掀新高潮，金融列各領域之首

09/01/2024

 

　　去年歲尾，全國人大常委會罷免9名軍方高級將領的人代資格；新年伊始，「一輩子貪了四輩子錢」的遼寧省原公安廳長李文喜出境懺悔；中紀委官網信息統計，去年落馬的「中管（由中央管理和任免）幹部」錄45人的2013年以來最多……中國「十年磨一劍」的強力反腐，正掀起新高潮。最高層周一（8日）出席中紀委三次全會時強調，反腐敗鬥爭情況依然「嚴峻複雜」，絕對「不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲」。

重量級「大咖」紛紛落馬

　　自2018年12月中央政治局會議首提「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利」，5年過去，「中管幹部」落馬人數從2018年的23人，增至2022年的32人、2023年的45人，顯示反腐持續發力、縱深推進。於中紀委最新全會上，最高層明言，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等領域的腐敗。

 

中紀委三次全會強調，反腐敗鬥爭情況依然「嚴峻複雜」，絕對「不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲」。


　　「金融」位列深化整治腐敗的領域之首，並非無的放矢，過去一年來落馬的重量級「大咖」就包括：中行原董事長劉連舸、光大集團原董事長李曉鵬/唐雙寧、工行原副行長張紅力、工行原紀委書記劉立憲、太平集團原副總經理肖星、國開行原副行長周清玉/王用生等。　


　　從已判死緩的中人壽原董事長王濱、中信銀行原行長孫德順、中銀監原副主席蔡鄂生受賄分別高逾3.25億元、9.7億元、5.1億元人幣看，最新受查金融大佬的案情隨時觸目驚心。

嚴打政商勾連、資本逐利
　
　　除了金融，國企、能源、醫藥、基建等領域亦腐敗大案不斷，包括中船重工集團原董事長胡問鳴、中石油集團原副總經理徐文榮、廣東省衛健委原副主任徐慶鋒、國家電投原副總經理夏忠等。

 

中銀監原副主席蔡鄂生受賄高逾5.1億元人幣。


　　值得一提的是，剛剛申請破產清算的中植集團，旗下核心融資平台中融信託，第一大股東（中植為第二大股東）正正是去年底主動匆匆退市的經緯紡機，而經緯紡機的大股東正正是恒天集團（母公司為中國機械工業集團），其旗下恒天資管原總經理孫曉東去年3月剛落馬。


　　針對以上權力集中、資金密集、資源富集領域的「政商勾連」，最高層就指，堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透；要掌握定政策、決策、審批監管等關鍵權力，減少設租尋租機會；懲罰「蠅貪蟻腐」，讓群眾有更多獲得感。

腐敗扭曲市場，加劇不公

　　反腐事關黨的「自我革命」，亦跟打通國內大循環堵點密不可分。貪污賄賂、挪用資金、徇私舞弊勢扭曲市場機制、增加商業成本和阻礙競爭，同時涉及收入分配不公、資金大量外流。央視昨晚披露，澳門太陽城集團創辦人周焯華2015年起在菲律賓等地開設網絡賭博平台，短短5年吸引境內賭客投注額高達3000億元人幣，其中有多少為不法資金，可謂見仁見智。

 

遼寧省原公安廳長李文喜出境懺悔，受賄高逾5.4億元。


　　另據智庫World inequality lab的研究報告，內地行政職級與腐敗金額存在強烈正相關關係，腐敗金額的「不平等」甚至猶勝可支配收入的「不平等」，堅尼係數高達0.69（愈接近1，愈不平等）；前1%貪腐者的腐敗金額佔比高達21%。此外，貪腐者因腐敗而增加的收入平均高達其原合法收入的4.7倍至7倍。報告認為，腐敗極大增加了相關人士的收入，並令其躋身收入分配的最頂層。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

147.200

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

01405

達勢股份

60.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 147.300
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 01405 達勢股份
  • 60.000
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.880
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.800
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.830
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.690
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘
人氣文章

小薯茶水間

驚蟄2024｜驚蟄習俗唔止打小人！點解要食梨、食毛豆？台命理專家︰公開4大犯小人生肖！邊個生肖或遇投資小人、八卦是非小人、購物小人？
人氣文章

娛樂情報

陳輝陽爆女歌手錄音惡行！戙高腳食飯態度差！一句說話令他難忘：喺香港錄廣東歌都冇X用
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

居家訓練的好伙伴！IKEA全新DAJLIEN系列：以柔和繽紛的啞鈴、瑜珈墊、踏板，把運動融入日常生活之中
人氣文章

Art & Living

展覽《水瓶座：潘朵拉的瓶子》：若沒經歷過無光的時刻，就感受不到光是多麼閃耀 1
人氣文章

Beauty

MUSEA Wellness Club：瑜伽、冥想、健身、拉筋，跟lululemon與PURE Fitness教練一起調節身心靈！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？新文章
人氣文章
世界聽力日2024 | 聽力減弱不能逆轉？蔡少芬耳垂摺痕疑有隱疾？有沒有耳中風這回事？搭飛機點緩解耳仔不適？耳鼻喉科醫生拆解8大耳朵FAQ！
人氣文章
AIDS ︳愛滋病患者確診血癌骨髓移植成功後奇蹟痊癒？成全球第5名愛滋康復者停止用藥
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金