  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】美國消費動力不絕，通脹臨一關鍵不確定

18/01/2024

 

　　當「消費心理疤痕」困擾東方，太平洋對岸的西方卻在假裝「明天永不到來」。美國商務部周三（18日）公布，12月零售銷售按月增0.6%（預期：0.4%），錄三個月最高；亞特蘭大聯儲同日上調第四季GDP增長預測至2.4%，料消費支出貢獻其中1.9個百分點。到底是誰在加持源源不盡的強大購買力？

財富效應、薪資、借貸加持

　　感恩節、聖誕季下的11月、12月，全美假期零售銷售額錄創紀錄的9644億美元。單看12月，飯店酒吧、電子產品、個人護理、汽車的銷售額，按年齊升逾10%，所有類別中僅家具/家居裝修、加油站的銷售額錄按年下跌。

 

感恩節、聖誕季下的11月、12月，全美假期零售銷售額錄創紀錄的9644億美元。


　　錢從何來？首先是財富及漲工資效應。聯儲及財政部去年底發布三年一度的「消費者財務調查」顯示，美國人的財富較大流行前大幅增加，家庭財富中位數三年間增加近5.2萬美元，擁有債券的中產家庭的財富中位數更增加7萬美元。大流行亦令藍領工作供不應求，以髮型師、水喉匠、汽車修理工為例，最新薪資中位數分別達3.4萬、8.3萬、5.2萬美元，按年漲幅高逾兩成。


　　其次是信用卡簽賬及「先買後付」興起。截至11月底，美國消費者信貸餘額正式突破5萬億美元大關，超過45%的美國家庭擁有未償信用卡債務，拖欠率已達到2012年以來最高。另有數據顯示，四分一消費者使用「先買後付」方式消費，僅黑色星期五期間，就有逾7%的線上銷售以此計劃支付。

特朗普預告當選後再加關稅


　　薪資、借貸、財富效應加持的火爆消費能否持續？答案見仁見智，但唯一可以肯定的是，貢獻美國經濟逾七成的消費持續不衰，並非經濟軟著陸的百分百保證，因聯儲此前4次啟動減息前的半年間，零售銷售無不是強勁增長。

 

特朗普橫掃共和黨愛荷華州初選，揚言若當選將對進口商品徵收新關稅


　　消費極具韌性，打亂市場對聯儲降息的預期，而通脹前景卻面臨另一關鍵不確定性－－特朗普捲土重來。在造勢大會上猛烈指摘拜登高通脹的他承諾，一旦當選將對國家經濟進行徹底改革，包括對進口商品徵收新關稅，以及大規模驅逐非法勞工，此兩項被視作將觸發通脹再次升溫。此外，過往共和黨總統當選，美元走勢往往由升轉跌，僅特朗普、小布殊任內就貶值逾9%、28%。


　　另一不詳之兆是，拜登2020年輕微優勢勝出的賓夕法尼亞、北卡羅來納等7大搖擺州，最新民調都顯示其優勢日漸微弱。而為了應對高房租，傳統藍州加州、紐約州去年分別流失18.7萬、30萬人口，而德克薩斯、佛羅里達等傳統紅州則錄人口淨流入，倘若此趨勢持續，預計到2030年，加州、德州將分別減少和增加4個眾議院席位。

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

147.200

異動股

00027

銀河娛樂

40.000

異動股

00700

騰訊控股

269.000

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 146.000
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.000
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 28.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.880
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 93.800
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.250
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.830
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.690
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.180
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

觀塘美食｜5大觀塘小食店名物推介！傳駿運士多結業回味之選 / 旺角肥姐新抱主理港式滷味 / 芫荽控必試爆茜魚肉燒賣 / 手工石磨黑米腸粉
人氣文章

著數速遞

機票優惠 |香港航空推花季優惠！櫻花季$1,400飛大阪、$1,130飛熊本！仲有札幌、沖繩等人氣日本航點！包20kg寄艙行李！同場平飛北京、上海、峇里最平$730起行
人氣文章

智城物語．方展策

Google Gemma｜GPT-4閉源惹議！Google推開源模型Gemma，為AI競爭添新變數，扭轉OpenAI獨大局面？
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

冬日穿搭必備：復古工裝Brown’s Beach！由二十世紀初走到近代街頭時尚，日系美式時尚的「定番」單品！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本大熱碳酸美肌法！SOFINA iP土台美容液：血管力、細胞循環力UP！告別暗沉粗糙肌
人氣文章

港女講男．妮洛

我的已婚男友：愛情從不分先來後到，自己只是短暫的第三者！與妻子名存實亡，是承諾還是謊言？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
人氣文章
世界肥胖日 | 2個港人1個肥？逾50%人膽固醇超標、可導致逾200種疾病？關於肥胖5個你不知道的Fat Facts！同場加映：陳志雲、車婉婉分享減肥瘦身經歷 新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 09:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金