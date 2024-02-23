【FOCUS】俄烏戰爭兩周年，歐洲長線更惹憂

自普京2022年2月24日開啟「特別軍事行動」，俄烏戰爭周六（24日）將迎來兩周年紀念日。未來一年，最老生常談的問題依然是，歐美對基輔的支持程度、韌度幾何？而相比深陷消耗戰僵局的烏克蘭，愈來愈多跡象顯示，長線看更脆弱、更憂慮的勢必是歐洲。

西方曬冷普京的「損失」

剛剛換帥的烏克蘭軍方，上周末自願撤離東部戰略城鎮阿夫季夫卡（Avdiivka）的決定，令西方借兩周年之際關於普京「損失」的「曬冷」略顯蒼白。

據美國國務院和英國國防部發布的聲明，過去約730天，烏克蘭奪回了俄羅斯「竊取」的逾半領土，普京損失了2700輛主戰坦克/5300輛裝甲車/1400門火砲，俄軍傷亡逾35.6萬人，烏克蘭經黑海港口出口的農產品達開戰以來最高水平……

普京周三（21日）親自駕駛圖-160升級版戰略轟炸機。



但克里姆林宮發布普京周三（21日）親自駕駛圖-160升級版戰略轟炸機的視頻，以及2021年揚言納瓦尼（俄羅斯反對派領袖）若有不測，將為俄羅斯帶來「毀滅性後果」的拜登，在其猝死消息傳出一周後仍遲遲未有實質行動（白宮預告今日稍後將祭重大制裁），都強化了莫斯科對西方虛張聲勢的嘲諷氣息。

準備與俄持續數十年對抗

更令關於俄羅斯經濟崩潰、政權變天等押注大失預算的是，俄羅斯去年GDP增長3.6%，軍工複合體累計創造52萬個新職位，熟練技工的收入甚至超越律師，不少低收入家庭得以躋身中產階層。此外，俄羅斯大幅增加今年軍事預算至達創紀錄的36.6萬億盧布（約3767億歐元），重新設計供應鏈規避制裁，實現主戰坦克、彈藥全天候運轉，無一不在加深歐洲面前的寒意。

北約舉行數十年來最大規模的聯合演習「堅定捍衛者24」震懾俄羅斯。



北約秘書長史托騰柏格近日就表示，「歐洲的和平不能視為理所當然」，要做好跟俄羅斯「可能持續數十年對抗」的準備。預計今年正式加入北約的瑞典更指，國家可能很快會面臨戰爭，國民必須做好心理準備。

歐洲的幡然大悟或許是來自烏克蘭的戰事僵局，或許是來自特朗普捲土重來的壓力，但最大的心結，無疑是對自身家底的心虛。

失美保護傘 VS 彈藥空虛

就在一周多前，特朗普在南卡羅來納州的一次集會上指，將「鼓勵」俄羅斯對任何不符合國防支出準則的北約成員國「為所欲為」。若以國防開支佔GDP的2%作為合格線計，德國、法國、瑞典、挪威、西班牙等大國全數「肥佬」，而盡管波蘭、羅馬尼亞、芬蘭等超過2%，但預算赤字就超過歐盟3%的財政紀律紅線。

特朗普在南卡羅來納州的一次集會上指，將「鼓勵」俄羅斯對任何不符合國防支出準則的北約成員國「為所欲為」。





儘管北約的歐洲盟國預告今年國防開支將首次達到GDP的2%標準（料投資3500億歐元），但歐洲脆弱的經濟（預計2024年僅增長0.8%）、累計的赤字（規模達5570億歐元），都令上述投資顯得如同掏箱底，並可能在6月的歐洲議會選舉中令極右翼得利。

更具挑戰的是，德國軍工巨擘萊茵金屬的首席執行官明言，歐洲彈藥庫存因援助烏克蘭而「空空如也」，未來將需要至少5年、甚至10年的時間，才能真正填滿庫存。但相比俄羅斯的軍工複合體能通過行政命令分配人員、增加訂單，歐洲的國防工業講究效率和股東利益，且長期習慣「和平模式」下的小批量生產，欲快速擴大投資和產量，幾乎是癡人說夢。

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