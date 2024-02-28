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【FOCUS】「最難」預算案出爐，港府須知周期不待

28/02/2024

　　香港私樓價格刷新逾7年新低之際，財爺將「全面撤辣」還是「取消部分」，無疑是「the  million dollar question」；而港府面對財政儲備直逼7千億（7332億元）大關，今年勢錄財赤「三連」，如何開源節流，兼在庫房緊絀下提升競爭力，更是「the billion dollar question」。對此，最新2024-25年度財政預算案，如何作答？


港樓量價齊跌，財爺全面撤辣


　　被稱為陳茂波上任8年來「最難」的一份預算案，周三（28日）11時揭盅，最吸睛當屬樓市「全面撤辣」，即日起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

 

被稱為陳茂波上任8年來「最難」的一份預算案，周三（28日）11時揭盅。

 

　　此大動作的背景是，有「全球最難負擔」之稱的港樓，量價跌跌不休－－2023年交投量錄僅4.3萬宗，官方1月私宅售價指數刷新逾7年新低。據業界早前估算，全港私樓及居屋市值較歷史高位已灰飛烟滅2.5萬億元，全港住宅業主負資產個案去年底突破2.5萬宗，錄近19年最高。


　　樓市攸關全港約190萬戶有樓（私宅+居屋）家庭的身家財富，更牽涉曾經最大的庫房水喉－－賣地收入，首季罕有暫停住宅及商業地塊的政府，今次祭出「全面撤辣」，捨小（去年三大「辣稅」收入不足60億元）博大，顯然意在催谷樓市流動性和信心。


樓市走向視乎easy money是否重現


　　港府不糾結於「留待後手」和「無招守險」的悖論，放手由買家、賣家、炒家自由博弈，金管局更隨即「助攻」宣布暫停壓力測試。較2021年9月歷史高位累挫23%的港樓，是將止跌重拾升浪，還是迴光返照反彈，甚至有量無價，本質仍視乎「easy money」會否重現，而此關乎息口、關乎經濟、更關乎信心。

 

預算案甫宣布「全面撤辣」，地產中介立即招徠買家入市。


　　那麼，就眼下步步緊逼的結構性財赤（2023/24年財赤料1016億元，2024/25年不計發債收入的赤字料1681億元），預算案有何開源節流的短中長期方案？開源方面，預算案建議對入息淨額超過500萬元的納稅人實施標準稅率兩級制、建議恢復徵收3%的酒店房租稅、建議調高煙稅等；節流方面，包括續推行公務員編制零增長，未來兩個財年壓減經常開支1%，檢討「長者兩元乘車優惠計劃」及「公共交通費用補貼計劃」。簡而言之，都屬小修小補，就社會熱議的公務員凍薪/減薪，以及交椅洲推展安排則未有落墨。


開源節流拼經濟，未破舒適區


　　至於就港府今年「拼經濟」以及「八大中心」發展有何新猷？較實質的包括有「港版淡馬錫」之稱的港投公司，上半年落實首批投資項目；撥款約3億元建立企業版「智方便」；今年內成立「香港微電子研發院」、推出「新型工業加速計劃」；研究投資「組裝合成」供應鏈的可能性；今年底投入運作機場三跑道系統項目等。

 

預算案提出將向旅遊發展局增撥10.95億元，每月舉行煙火及無人機表演。


　　值得一提的是，相比樂壇天后Taylor Swift的演唱會周六（2日）起將於新加坡登場，機構測算或為獅城帶去約3.5億至5億新元（約20.3億至29億港元）的旅遊收入，預算案提出將向旅遊發展局增撥10.95億元，每月舉行煙火及無人機表演，即使在早在2017年就已推廣的「深度遊」前新增「沉浸式」提法，亦未有打破舒適區之嫌。


　　英諺「Time and tide wait for no man（歲月不待人）」，須知周期亦如是。增長奇跡、財富積累，當過往輝煌的鐘擺已從一個極端向弧線的中心回擺，站在船頭的政府須清楚知道，香港這艘巨輪正位於周期的何處、晃動的鐘擺若正滑向另一極端，最終將去到多遠……

 

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