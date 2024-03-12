【FOCUS】AI推動核能復興，「能源」文章今年有看頭

電影《奧本海默》周一（11日）橫掃奧斯卡7獎項，「核試驗」史詩級題材實至名歸，無獨有偶，方興未艾的人工智能產業亦正推動核能復興。此外，可再生能源裝機首次超越火電的中國，時隔兩年再在《政府工作報告》中提及單位GDP能耗目標，加上電網95%消納紅線有望放開的消息，「能源」文章今年大有看頭。



Sam Altman、軟銀下注核聚變



手機、冷氣、電動車……現代人類一刻也離不開「電」，而在AI時代，對「電」的需求勢變本加厲。對此發出警告的包括OpenAI執行長Sam Altman及特斯拉執行長Elon Musk，前者指，若要AI發揮潛力，就需要能源「突破」，甚至可能依賴核聚變；後者則稱，晶片短缺的情況或已過去，但AI的迅猛發展將帶來電力和變壓器供應緊張。

Sam Altman擔任主席的核裂變新創公司Oklo，發電站佔地僅幾英畝。



此顯然並非危言聳聽，看看晶片代工巨擘台積電，去年耗電逾210億度，一台EUV光刻機平均一天就耗電3萬度；另有研究顯示，150萬台英偉達GPU滿載運行的年耗電至少為854億度，相當於整個荷蘭的用電量；工信部亦預計，到2025年，滿足國內算力的數據中心耗電量將達3500億度。



鑑於此，Sam Altman擔任主席的核裂變新創公司Oklo，正籌備以SPAC方式於今年登陸紐交所，並選址愛達荷州、俄亥俄州建造和運營微型反應爐。在此之前，他還向核聚變新創公司Helion Energy投資3.75億美元，該公司已確定2028年起向微軟供電。此外，位於加州的核聚變新創公司B​​lue Laser Fusion，剛剛獲軟銀和日本五大商社之一伊藤忠商事的投資。



中國核電、光伏、風電投資井噴



至於中國，全國政協委員、中國核電董事長盧鐵忠於兩會期間最新指，中國有望每年核准6至8台甚至10台核電機組，預計今年底前新投產3至4台，屆時將令全國在運核電機組達到58台、60.8吉瓦左右。按此速度計算，到2030年，中國核電裝機規模將超越排名第一的美國（現約97吉瓦）。

摩根大通最新上調中國今年光伏安裝量21%，至255吉瓦。

更大的故事來自風電和光伏，截至去年，二者發電量已超過同期城鄉居民生活用電量，佔全社會用電量比重突破15%；今年《政府工作報告》明確，單位國內生產毛額能耗降低2.5%左右，為時隔兩年重提此目標，訊號意義重大。



以單台120萬千瓦核電機組投資200億元人幣計，將帶來每年多達2000億元的投資額；而電網公司有望放開95%消納紅線以接入更多新能源，亦將刺激光伏、風電投資。摩根大通最新上調中國今年光伏安裝量21%，至255吉瓦，坊間另預計今年新增風電裝機150吉瓦。



有無逆風？答案是意識到對中國清潔能源技術依賴的西方。以美國為例，去年氣候科技投資總額達創紀錄的2390億美元，新增42吉瓦的再生能源發電量；而歐洲清潔能源資本支出亦達3410億美元。綠色革命的你追我趕，注定遠未落幕。

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