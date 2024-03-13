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【FOCUS】CPI解讀各有尺度，聯儲點陣圖騎虎難下

13/03/2024

        聯儲對抗通脹的「最後一公里」步履唯艱，無阻標指於周二（12日）錄今年第17次刷新歷史新高。住房租金、核心服務、能源成本壓力未消，被白宮標榜為「顯著下降」的食品通脹，實際價格亦遠高於2020年疫情前。仍押注6月首次減息的華爾街，「被壓抑的亢奮」蠢蠢欲動，聯儲下周最新點陣圖會否修改今年「減息三次」的預測，可謂騎虎難下。


通脹緩和　VS 通脹焦慮


　　美國勞工部周二揭盅，2月CPI按年升3.2%，為連續第二個月高於預期；扣除能源和食品的核心通脹雖略放緩至按年升3.8%，為2021年4月以來最低；但鮑威爾密切注視的超級核心通脹（除去住房後的服務業通脹）錄按年升4.5%，為去年5月以來最熱。

 

【FOCUS】CPI解讀各有尺度，聯儲點陣圖騎虎難下


　　CPI訊號混亂，不同立場者更就數據可有尺度解讀。標榜「通脹緩和」者（如白宮），強調核心商品通脹六個月年化率，錄下跌1.5%進入通縮；販賣「通脹焦慮」者，則關注核心通脹、超級核心通脹三個月年化，錄分別上漲高達4.2%、6.8%；

 

　　同樣看法分歧還有對佔CPI高達34%權重的房價，樂觀者指2月房價按年漲5.7%，較去年1月近9%的峰值大幅回落；悲觀者則看到租金按月續升0.5%，2月實際租金中位數錄1981美元的歷史新高，按年漲幅2.2%為去年1月以來最大。

 

金融狀況寬鬆助長投機

 

　　通脹居高不下的最強有力證據，無疑是美國人日常的實際感受，除了薯片重量減少這類的「縮脹」，從食油到雞蛋，從濕紙巾到漂白水，從狗糧到拉麵，價格無不較疫情前上漲至少50%，印證鮑威爾遲遲不宣布通脹勝利，並似乎對去年12月點陣圖關於今年「減息三次」的預測，愈來愈如坐針氈。

 

【FOCUS】CPI解讀各有尺度，聯儲點陣圖騎虎難下


　　商品通脹跌極有限（油價更重現上漲），服務通脹揮之不去，更棘手是金融狀況徘徊2022年8月加息伊始的寬鬆水平。亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic近日就警告，企業已做好準備，只待首次降息訊號出現就大舉投資和招聘，或構成新的上行風險。就連曾經的美股空頭、大摩首席美股策略師Michael Wilson亦最新稱，投機性投資崛起，現在是選股的時候。


　　值得留意的是，關於美國經濟今年「不著陸（no landing）」的聲音正日見熾烈，此是否意味不減息或減息少於三次？面對減息又死（通脹未達2%目標）、不減息又死（美國國債利息成本今年料超國防），且看聯儲下周最新點陣圖如何解畫。

 

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