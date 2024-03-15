  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】「春鬥」鋪平加息之路，is Japan back？

15/03/2024

       隨著豐田、松下、新日鐵等巨企相繼為大幅加薪亮起綠燈，日本最大工會Rengo將於周五（15日）晚公布的首輪加薪匯總，極有望超越去年3.6%的平均加幅，為日本央行最快下周宣布結束負利率鋪平道路。而日股上周創下33年新高、半導體廠投資快馬加鞭、東京房價持續飆升、大阪世博會倒數不到400天……Is Japan back？


今揭盅首輪匯總，通脹復升


　　全球最後一個負利率國家，能否在下周功成身退，市場屏息以待擁有700萬會員的Rengo，今次稍後將公布的俗稱「春鬥」的薪資談判首輪匯總結果。Rengo今年提出的加薪目標為5.85%，為31年來首次突破5%水平。自大流行以來，日本工人的加薪幅度遠落後於英美，而薪酬趨勢一直是日本央行判斷通脹前景的重要指標。

 

【FOCUS】「春鬥」鋪平加息之路，is Japan back？

先行指標東京地區核心CPI，繼1月降至1.8%後2月再升至2.5%，高於央行2%目標。

 

　　就在周三，豐田、松下、新日鐵、日產、三菱重工等龍頭企業，紛紛確定「完全滿足」工會的加薪要求，其中豐田同意每月加薪高達28440日圓（約1500港元），創25年來最高，令市場預期今晚揭盅的數字或高達5.2%（包括小企業的最終平均值將於7月公布）。


　　此勢將提振日本央行對薪資與物價上漲良性循環的信心，事實上，日本去年核心通脹（不包括新鮮食品）上漲3.1%，錄41年最高；1月雖放緩至2%，但高於市場預期，且先行指標東京地區核心CPI，繼1月降至1.8%後2月再升至2.5%，高於央行2%目標。


「失落的三十年」或入轉角


　　不論是最快下周，或是下月結束負利率及收益率曲線控制，日本央行的非常規貨幣政策里程碑式轉變已近在咫尺，而此距離日裔著名經濟學家青木昌彥(Aoki Masahiko)以1993年為界設定的起點，「我的判斷是，過渡到新的制度體系需要一代人，也就是30年」，正好過去了30年。

 

【FOCUS】「春鬥」鋪平加息之路，is Japan back？

距離明年4月在大阪開幕的世博會，還有394天。


　　從五大商社帶頭推進公司治理改革，到日本政府重拾全球晶片製造中心的野心；從日股市值年初重回全球第二，到首都圈樓價強勁上漲，再加上將於明年4月在大阪開幕的世博會，都顯示這個全球第四大經濟體（第三大剛讓位予德國）正在甦醒。尤其是台積電位於熊本的一廠短短不到兩年時間就如期竣工，計劃10月量產，熊本二廠亦有望2027年底前量產。


　　眼下的挑戰是，隨著退出負利率及收益率曲線管理勢在必行，原本依賴零成本資金進行投資的日本企業能否維持增長或應付償債。不過，鑒於日本央行即使加息，步伐也將相當緩慢，日圓潛在的升值對企業業績衝擊有限，再加上海外資金班師回朝，難怪一眾大行高呼日股今年最牛上看45000點。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02453

美中嘉和

22.000

異動股

06088

FIT HON TENG

1.630

異動股

08100

智易控股

0.170

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02453 美中嘉和
  • 22.000
  • 06088 FIT HON TENG
  • 1.580
  • 08100 智易控股
  • 0.170
  • 00522 ASMPT
  • 99.600
  • 01821 ESR
  • 8.700
股份推介
  • 00362 中國天化工
  • 0.107
  • 目標︰$0.2
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 66.150
  • 目標︰--
  • 01662 義合控股
  • 1.590
  • 目標︰--
  • 06862 海底撈
  • 17.200
  • 目標︰$17.80
  • 01910 新秀麗
  • 30.000
  • 目標︰$34.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 283.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.650
  • 00005 滙豐控股
  • 58.550
  • 00001 長和
  • 41.050
  • 01299 友邦保險
  • 61.050
報章貼士
  • 01521 方達控股
  • 1.560
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 23.650
  • 目標︰$25.65
  • 00358 江西銅業股份
  • 13.620
  • 目標︰$15.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/03/2024 12:06  恒指半日跌354點報16607，龍湖跌6%藥明生物挫5.6%

15/03/2024 09:09  【提振Ａ股】分析指「國家隊」已暫停入市，維穩行情或告段落

15/03/2024 13:18  大昌行關閉28間食品零售店舖，工會料近百名員工受影響

15/03/2024 12:34  《午市前瞻》恒指料守百天線，大行降目標無礙科技股業績轉好

15/03/2024 08:54  【大國博弈】美前財長努欽：正組投資財團嘗試收購TikTok

15/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒０２億元，買中石化沽盈富

15/03/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】大和削騰訊８％目標，里昂劈美團一成目標

15/03/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》建滔板下周派成績單，中短線目標７﹒９銀

15/03/2024 11:43  《財資快訊》美電升報７﹒８２２３，一周拆息較上日升至３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

港聞| 市建局洗衣街花墟道重建計劃擬建1350伙住宅及城市水道花園等新文章
人氣文章

新聞>數碼新動力

數碼港及Animoca Brands與沙特國家級科技城KACST簽合作備忘錄 推動香港及中東創新科技發展新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

港聞| 大昌行關閉28間食品零售店舖，工會料近百名員工受影響新文章
品味生活
生活
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

從春分八字看中港經濟前景（有片）
人氣文章

娛樂情報

黎諾懿《婚後事》與陳自瑤肉搏！Yoyo親熱戲親身上陣！網民嫌宣傳片色情：有必要拍到像A片嗎
人氣文章

行政人員

管理跨文化團隊靠開放式溝通、用心理解！科思創定期搞活動、早餐會！香港董事總經理︰製造歡樂時光建立信任關係
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

三八國際婦女節：護膚美妝優惠！Clarins滿額即享9折、Sulwhasoo額外送21件贈品！NARS VIP Week超多優惠！
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

由Seán McGirr帶領下的McQueen，將會是Balenciaga的翻版？
人氣文章

Art & Living

奧斯卡2024：《可憐的東西》橫掃4大獎項！影后Emma Stone全裸演出！從初生女孩到無止境的性探索，揭露文明社會下的女性枷鎖
健康好人生 Health Channel
人氣文章
檢測47款醬油逾6成未達卓越標準！1成含急性毒素可傷肝致心管病、骨骼異常發育！即睇19款不含黄曲霉毒素豉油 1
人氣文章
日本床蝨酒店地圖 | 超級床蝨襲擊東京、大阪等旅遊熱點！APA、星野等多間港人熱門住宿酒店有份！訂酒店搜尋這關鍵字 + 防蝨5招
人氣文章
春吃芽 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/03/2024 15:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/03/2024 15:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/03/2024 15:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/03/2024 15:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞15/03/2024
港聞| 市建局洗衣街花墟道重建計劃擬建1350伙住宅及城市水道花園等
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金