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【FOCUS】聯儲蓄勢「鬆」貨幣，資產齊爆動物精神

21/03/2024

       美國通脹復熾，鮑公定力依舊。聯儲公開市場委員會周三（20日）結束議息，點陣圖維持2024年減息3次預測不變，美股三大指數聞聲直衝歷史新高。議息後記者會上，鮑威爾「舌戰」記者，強調通脹通往2%目標之路，儘管崎嶇卻未改變方向，並預告將「很快」放慢縮表步伐。


增通脹容忍度，志在軟著陸


　　3.9%、4.4%、4.5%，鮑威爾最關注的超級核心通脹（除去住房後的服務業通脹），於過去三個月拾級而上，一度令市場預期，聯儲將削減今年減息次數預測，惟最新點陣圖維持「3次」不變，從MAG7到小盤股，從道指到納指，齊齊漲漲漲，交易員對6月減息的押注亦從一天前的不到60%升至近75%。

 

【ＦＯＣＵＳ】聯儲蓄勢「鬆」貨幣，資產齊爆動物精神


　　通脹遠未達標，但6月啟動首次減息卻顯勢在必行，對此，鮑威爾以「雙向風險」解畫指，放鬆政策太快，或令通脹捲土重來；放鬆政策太遲，或對就業造成不必要傷害。他並將1月、2月「波動性」的通脹數字，稱為可能存在季節性影響，但就承認在此「顛簸」之外，並不清楚還可能發生甚麼。


　　值得一提的是，在今次議息前，民主黨參議員Elizabeth Warren等寫信呼籲鮑威爾立即減息，而特朗普則放言，若當選總統將不會再次任命鮑威爾，因為「他試圖減息，或是為讓某人當選」。但去年底堅稱「我們不考慮政治」的鮑威爾，今次對高通脹持續更長時間的容忍度增加，大概率是為了「金髮女孩（經濟不太冷也不太熱）」和軟著陸。


預告放慢縮表防流動性事件


　　另一利好則是鮑威爾透露，將「很快」放慢縮減資產負債表步伐。此動作的宏觀背景是，聯儲資產負債表自2022年中啟動縮表以來，已瘦身約1.5萬億美元；微觀背景則是隔夜逆回購（RRP）餘額，從2022年底的逾2.5萬億美元高點，減少至約4900億美元。

 

【ＦＯＣＵＳ】聯儲蓄勢「鬆」貨幣，資產齊爆動物精神

 


　　隔夜逆回購素來被視作金融體系剩餘流動性的晴雨表，以其年初至今縮水逾5000億美元的速度看，大有可能在5、6月時續降至零，或意味銀行業不再有充裕的準備金，或為保留準備金而推高融資利率（如SOFR），二者都將增加金融體系爆發不穩定事件的可能性。鑑於此，坊間預計，聯儲或在5月會議上宣布自6月起放慢縮表，以防止任何跟流動性崩潰有關的事件。


　　簡而言之，今次沒有意外的議息，傳達出聯儲承認通脹高企且坎坷，但執意放鬆貨幣條件的訊號，高歌猛進的美股，閃閃發亮的黃金白銀，蓄勢待發的CRB商品指數（由19種原材料構成），資產世界的動物精神勢未到頭。

 

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