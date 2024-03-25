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【FOCUS】莫斯科恐襲「羅生門」，地緣醞釀新變數

25/03/2024

        莫斯科音樂廳上周五（22日）晚恐襲事件，迄今已造成137人死亡，惟幕後黑手愈顯「羅生門」——極端恐怖組織ISIS（伊斯蘭國）承認責任，克里姆林宮卻將矛頭對準基輔和華盛頓；官媒塔斯社指四名槍手來自塔吉克斯坦，惟塔國否認本國公民牽涉其中⋯⋯種種撲朔迷離之間，「強人」形象搖搖欲墜的普京對烏戰略注定將顯著升級。


克宮歸咎基輔，俄烏對峙勢升級


　　烏東閃電戰演變為持久戰，「大廚」戲劇性兵變，將西方恐襲警告斥為「破壞社會穩定的意圖」⋯⋯1999年12月登台的普京，昔日「把恐怖分子淹死在馬桶裏」的誓言，連同他的「強人」形象，在接二連三的非預期事件前，正面臨空前考驗。

 

【FOCUS】莫斯科恐襲「羅生門」，地緣醞釀新變數

莫斯科音樂廳周五（22日）晚恐襲事件，迄今已造成137人死亡。


　　在音樂廳恐襲發生近20小時後，普京在全國電視講話中暗示事件與烏克蘭有關，並隻字不提早前承認責任的ISIS；當局並公布抓獲包括4名槍手在內的11名疑兇，指控其經社交媒體招募收受百萬盧布（約8.5萬港幣）而無差別殺人。不過，ISIS其後再發布施襲者第一視角視頻及現場影像，顯示施襲者手法訓練有素，都似跟俄羅斯官方的說法有出入。

 
　　無論克里姆林宮是否有意將恐襲政治化，以為安全部門情報失誤開脫，從烏克蘭最新聲稱成功襲擊克里米亞的兩艘俄羅斯大型登陸艦、俄羅斯大規模空襲烏克蘭的能源設施（包括最大的水力發電廠第聶伯羅），普京據報集結10萬兵力發起夏季攻勢，隨時戰線更漫長、烈度更慘烈。


追隨者釋放「全球戰爭」訊號


　　另一邊廂，即使普京試圖視而不見，但2019年瀕臨瓦解的ISIS東山再起的威脅正與日俱增，最值留意的是，ISIS將美國、俄羅斯、伊朗、中國等一律視之為敵，甚至對俄烏戰爭亦稱之為「在心中種下不和的十字軍對十字軍戰爭」，拒選邊站。

 

【FOCUS】莫斯科恐襲「羅生門」，地緣醞釀新變數

莫斯科音樂廳遭恐襲後，俄羅斯大規模空襲烏克蘭。


　　今次莫斯科恐襲是該組織繼1月宣布對伊朗紀念蘇萊馬尼遊行爆炸案（導致103死）後，再次宣稱對大規模傷亡事件負責。儘管在此前，ISIS與俄羅斯因普京在北高加索地區的嚴厲統治、支持敘利亞阿薩德政府、跟塔利班老友鬼鬼等積怨已久，但事件或向其潛在的追隨者釋放「發動全球戰爭」的訊號，並擴大其意識形態和招募吸引力。

 
　　另一新挑戰是，在ISIS的勢力範圍敘利亞，目前駐紮的900名美軍大有可能在11月美國大選後完全撤出，尤其是假設特朗普重新入主白宮，而此將令原本潛藏在敘利亞難民營中的ISIS勢力急劇膨脹，並引發新的內戰和地區衝突。繼俄烏、加沙之後，全球新的致命變數那麼遠這麼近。

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