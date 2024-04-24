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【FOCUS】特斯拉艱難求生，北京車展硝煙四起

24/04/2024

　　標誌新能源車「審判時刻」的北京國際車展揭幕倒數，銷量、淨利、股價齊陷逆風的電動車先驅特斯拉，周二（23日）憑宣布大幅提早「更便宜」車型問世時間，硬生生將盤後股價拉高13%，但後市仍凶多吉少。


降價拖累毛利，庫存不降反升


　　股價七連跌、年初至今累挫四成的特斯拉，周二領銜美股七巨頭（(Magnificent 7)放榜。繼全球電動車銷售桂冠去年第四季讓予比亞迪，首季交付量再縮水至2022年第三季以來最低（38.7萬輛），拖累營收按年跌9%至213億美元，淨利按年急挫55%至11.3億美元，為近四年來首次雙雙下跌。

 

【FOCUS】特斯拉艱難求生，北京車展硝煙四起

特斯拉首季營收及淨利錄近四年來首次雙雙下跌。


　　更堪憂的是，其全球降價策略，拖累毛利率由兩年前的29.1%降至最新17.4%，但庫存卻不降反升，從上季末的15天大幅升至28天。


　　就在本周，特斯拉分別在中美市場宣布降價1.4萬人民幣、2000美元，最暢銷的Model Y售價分別24.99萬人幣、42990美元起。此顯然並不足以迎戰大打「平靚正」牌的中國電動車。馬斯克在業績電話會議上就透露，傳聞已久的售價低至25000美元的「Model 2」車型，最快將在今年底或明年初推出，較原本預計的明年底大幅提前。


逾百款新車型首發，華為吸睛


　　儘管特斯拉盤後股價因此急彈13%，但未來數季繼續遭「吊打」幾已板上釘釘，一大催化劑即是暌違四年、將於周四（25日）揭幕的北京車展。

 

【FOCUS】特斯拉艱難求生，北京車展硝煙四起

華為與賽力斯聯合打造的問界，首季榮登中國電動車新勢力品牌銷量冠軍。


　　相比這位昔日一哥一如既往缺席，德系的大眾、奔馳、寶馬、奧迪、保时捷，美系的福特、沃爾沃、凱迪拉克、別克、雪佛蘭，日系的豐田、本田、日產、雷克薩斯，韓系的現代、起亞，乃至中國比亞迪、蔚小理、賽力斯、哪吒、紅旗、極氪、零跑等等，高達逾百款新車型將全球首發亮相。


　　其中焦點之一，當屬華為攜手北汽打造的享界S9，以及與東風旗下嵐圖的合作。在此之前，華為與賽力斯聯合打造的問界，首季榮登中國電動車新勢力品牌銷量冠軍，剛剛過去的一周（4月15日-21日）銷量再碾壓特斯拉。加上華為智能汽車解決方案BU董事長余承東最新稱，華為智能駕駛系統表現優於特斯拉的FSD（全自動輔助駕駛），兩款潛在新車型勢加劇已經瘋狂的行業內捲。


「鬥平」是王道，亦是雙刃劍


　　國際能源總署(IEA)昨日最新報告就預計，未來十年電動車的需求激增，將重塑全球汽車產業，並大幅減少道路運輸的石油消耗；如果充電基礎設施跟上步伐，預計全球銷售汽車2035年將有一半是電動車。

 

【FOCUS】特斯拉艱難求生，北京車展硝煙四起

雷軍慨嘆，「今天純電轎車（市場）從來沒有聽說有任何一家（企業）是掙錢的」。


　　報告並指，市場競爭的加劇和電池技術的改進預計將在未來幾年降低電動車的價格，而汽車製造商可能會因降價而受到損害。


　　從余承東明言，「售價低於30萬的華為高階智駕其實都是虧本銷售」，到雷軍慨嘆，「今天純電轎車（市場）從來沒有聽說有任何一家（企業）是掙錢的」，「鬥平」是最現實的王道，亦是最殘酷的雙刃劍。

 

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