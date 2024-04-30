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【FOCUS】PMI加持經濟前景，惟需求落後添壓盈利

30/04/2024

　　大行相繼上調中國全年GDP增速預期之際，經濟先行指標－－官方製造業PMI連續第二個月擴張，財新製造業PMI更錄13個月最高。製造業景氣不俗，生產更是馬力全開，續擔綱經濟新動能。不過，原材料購進價格指標跳升，但出廠價格指數續位於收縮區間，顯示企業盈利壓力山大。


生產活動加快上升，大行升GDP預測


　　國家統計局周二（30日）公布，4月製造業PMI錄50.4（預期：50.3），其中小型企業PMI在經歷11個月收縮後，連續第二月企於榮枯線之上；高技術製造業PMI、裝備製造業PMI分別錄53、51.3。五大分類指數中，生產指數加速至2023年4月以來最快，顯示企業生產活動加快上升，電腦通訊、電子設備、鐵路船舶、航太設備等產業一馬當先。

 

【FOCUS】PMI加持增長前景，惟需求落後添壓盈利

官方製造業PMI連續第二個月擴張，財新製造業PMI更錄13個月最高。

 


　　同日公布的4月財新製造業PMI更為樂觀，樣本主要為沿海地區出口導向中小型民企的數據顯示，海外新訂單刷新近三年半最高增速，推動製造商產出錄2023年5月以來最顯著擴張率。


　　高端先進製造業托底，外需基本盤韌性十足，不難理解高盛、花旗、美銀等華爾街大行近日紛上調中國全年增長預期至5%，德銀更上看5.2%。


出廠價格疲不能興，恐陷賠本賺吆喝


　　不過，今次數據最值留意之處，是官方原材料購進價格按月跳升3.5個百分點至54，高於出廠物價指數近5個百分點，顯示原料端價格成長明顯高於產品端價格；財新製造業購進價格指數重返榮枯線以上，錄六個月來最高，但出廠價格指數連續四個月低於榮枯線。

 

【FOCUS】PMI加持增長前景，惟需求落後添壓盈利

盈利、就業皆難見改善，長此以往勢制約工業部門、家庭部門信貸需求。


　　此跟較早時公布的3月全國規模以上工業企業利潤轉跌一致，盡管首季工業企業利潤按年升4.3%，但3月結束自去年8月以來的持續增長，或反映創新高的銅、鋁等大宗商品價格帶來的成本壓力。


　　眼下的困境是，盡管成本壓力陡增，但企業卻因市場競爭激烈更傾向降價促銷，盈利、就業皆難見改善，長此以往勢制約工業部門、家庭部門信貸需求。最新數據顯示，首季規上工業企業營業收入利潤率4.86%，大幅低於2018年的6.49%。「賠本賺吆喝」陰影揮之不去，亟需對需求端推更多政策支持。

 

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