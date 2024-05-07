【FOCUS】歐洲江河日下，對華各有盤算

時隔近5年，中國最高層周一（6日）再次到訪法國。首日舉行的中、法、歐盟領袖三方會談上，「不存在所謂的『中國產能過剩問題』」，以及「世界無法消化中國的過剩產能」的言語交鋒，預示中歐經貿結構性矛盾難解。而德國總理朔爾茲婉拒法國總統馬克龍的赴會邀請，更顯歐洲就對華潛在貿易戰的立場分歧。



全球GDP及製造業佔比大降



中國的製造業強國宏圖，正令江河日下的歐洲如坐針氈。昔日GDP佔全球三成（2006年），2015年遭美國爬頭後跌至最新的兩成邊緣（20.5%）；盡管首季經濟終於走出近18個月停滯的泥沼，但歐洲製造業PMI仍連續22個月位於收縮區間。

法國總統馬克龍為中國國家主席習近平舉行國宴，愛麗舍宮外出現彩虹。(AP)



眼見兩大領頭羊德國、法國去年對華貿易逆差分別高達584億歐元、460億歐元，多年來高舉「反壟斷」、「公平競爭」大旗的歐盟，正躍躍欲試仿效美國的「國家資本主義」，允許各國政府在一系列產業提供與美國相符的補貼。



歐盟改弦更張背後，是其在全球製造業份額佔比，從2008年的24%降至2022年的16%的殘酷現實，馬克龍更直指，「沒有經濟繁榮，沒有技術主權，就沒有強國……規則太多，將導致競爭力的喪失。」



歐盟執委會對華展示強硬



不過，面對「去工業化」威脅日盛，歐盟執委會並非推動各成員國就國家支出、產業政策的共識，而是選擇將矛盾對準中國，主席馮德萊恩最新警告，不迴避採取強硬行動，動用一切貿易防衛工具保護歐洲經濟和安全。

中、法、歐盟領袖舉行三方會談。(AP)



在此之前，歐盟已對中國電動車、風力渦輪機、醫療器械展開調查，並對4家電子科技中企實施貿易限制，以及突擊搜查同方威視位於荷蘭和波蘭的辦公室。此外，將中國快時尚零售網站Shein列入「非常大型網路平台」名單，以及聲稱不排除仿傚美國禁用TikTok。



最新消息指，歐盟的下一個關注目標是中國在一帶一路中的關鍵戰略採礦和能源利益，並或在今年暑假對中國3間電動車企開徵反補貼稅。



歐洲議會選舉在即主導立場



相比馮德萊恩的咄咄逼人，朔爾茲婉拒了出席周一的中法歐三方會議，顯然是想與潛在的中歐貿易戰劃清界限。他較早時就指，雖然競爭應該公平，但歐盟不應出於保護主義而採取行動。對華立場截然不同的還有同屬歐盟成員國的匈牙利，中匈兩國預計稍後將簽署至少16項協議。



歐洲就對華戰略分歧浮現，背後一大主導即是將於6月舉行的歐洲議會選舉，特別是馮德萊恩謀求第二個主席任期，而馬克龍陣營大概率恐難敵極右派的勒龐。

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