  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】信貸放緩，焉知非福

13/05/2024

       M1（狹義貨幣）轉負，社融轉負，M2（廣義貨幣）新低，中國4月金融數據周六（11日）甫一公布，即引發「崩塌」驚呼；非金融企業、住戶存款單月急劇縮水逾3.7萬億元，亦掀起「錢去哪了」猜想。 從央媽的口風看，前者屬反應過度，後者或暗示資產騰挪。


央媽重融資需求真實有效


       人民銀行公布，4月社會融資增量破天荒減少1990億元（預期：增1萬億元），為2012年有數據以來首次；其中，政府債淨融資、企業債淨融資按年分別縮水5532億元、2447億元；此外，4月信貸數據顯示，反映消費意願和買樓熱度的居民短期、中長期貸款當月分別減少3518億元、1666億元。

 

【FOCUS】信貸放緩，焉知非福

央媽《一季度貨幣政策執行報告》明言，當前信貸增長已由供給約束轉化為需求約束。


       政府、企業、個人齊齊對加槓桿態度保守，固然顯示實體融資需求待振，但貨幣供給端的M2增速放緩至7.2%的有記錄以來最低，背後既有監管引導的直接效應，又有居民應變的間接影響。


       證據之一是，央媽《一季度貨幣政策執行報告》明言，「當前信貸增長已由供給約束轉化為需求約束……當貸款投放超過實體經濟真實有效的融資需求時，不僅會使得低效企業長期佔用信貸資源……也帶來企業資金空轉套利問題。」


存款搬家尋求確定性資產


       此無疑顯示，面對社融存量直逼390萬億大關、M2餘額突破301萬億，央媽貨幣投放的關注重點已轉向「質」而不在「量」。此外，各銀行被勒令在4月底前完成「手工補息（降低貸款實際利率的操作）」整改，令過往貸款後再把錢存入銀行賺息差的行為收斂，亦產生存款「擠水分」效應，推動M2增速放緩。

 

【FOCUS】信貸放緩，焉知非福

上周五（10日）發行的總額300億元國債亦再度上演「日光」搶購。


       證據之二是，跟M1增速負增長趨勢一致，4月非金融企業存款、住戶存款分別減少1.87萬億、1.85萬億元。與之對應，4月內地全市場理財產品規模粗略測算增長達2萬億元，上周五（10日）發行的總額300億元國債亦再度上演「日光」搶購。還值得一提的是，內地客青睞的「港險」公司之一友邦保險，首季新業務價值創13億美元季度新高。


       有何啓示？在經濟從過往依賴房地產向新質生產力轉型的過程中，借信貸流向推動出清和優勝劣汰，借存款搬家需求更具確定性的資產，社融告負和M2放緩，未必是壞事。

【你點睇】內地再增8個自由行城市，餐飲業倡設大灣區身份證，以便利更多人來港消費，你是否認同？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

08270

中國煤層氣

--

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

--

異動股

00668

東銀國際控股

--

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,431.51
    -81.33 (-0.206%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,221.42
    -1.26 (-0.024%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 16,388.24
    +47.37 (+0.290%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升384.438
變動率︰+3.469%
較港股︰--
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.094
變動率︰+2.833%
較港股︰--
00001 長和
按盤價(HKD)︰升41.327
變動率︰+2.124%
較港股︰--
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升77.810
變動率︰+1.732%
較港股︰--
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升15.810
變動率︰+12.367%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升84.600
變動率︰+5.697%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升5.140
變動率︰+5.112%
JD 京東
按盤價(USD)︰升33.780
變動率︰+4.907%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升5.190
變動率︰+78.351%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升30.450
變動率︰+74.399%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升13.110
變動率︰+47.635%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升10.900
變動率︰+9.109%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/05/2024 19:50 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/05/2024 07:30
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/05/2024 19:50 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08270 中國煤層氣
  • 0.640
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 129.300
  • 00668 東銀國際控股
  • 0.175
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.000
  • 02022 遊萊互動
  • 0.040
股份推介
  • 01211 比亞迪股份
  • 222.600
  • 目標︰$260.00
  • 00921 海信家電
  • 37.200
  • 目標︰$40.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 56.600
  • 目標︰$60.00以上
  • 09999 網易－Ｓ
  • 154.600
  • 目標︰$170.00
  • 00992 聯想集團
  • 10.160
  • 目標︰$10.4
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.460
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.150
  • 00005 滙豐控股
  • 68.100
  • 00700 騰訊控股
  • 378.200
  • 00388 香港交易所
  • 283.200
報章貼士
  • 01044 恒安國際
  • 28.900
  • 目標︰--
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.870
  • 目標︰$4.15
  • 02313 申洲國際
  • 86.000
  • 目標︰$114.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/05/2024 17:15  騰訊音樂(1698)首季經調整淨利潤增20.8%至17億人幣

13/05/2024 16:43  《盤後部署》恒指整固後挑戰2萬，港鐵受惠路線伸入羅湖睇40元

13/05/2024 16:12  恒指升151點收報19115，東方海外升6%，金沙升逾4%

13/05/2024 12:11  中電：首季售電量按年升3.7%，派第一期中期股息0.63元

13/05/2024 11:30  《神州債市》中國財政部：本周五起發行超長期特別國債

13/05/2024 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入８８﹒０７億元，買盈富沽騰訊

13/05/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】摩通升太保、新華評級，富瑞大升東方海外目標八成

13/05/2024 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒８１２２，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 超長期特別國債周五首發，佛山瀋陽放寬落戶條件新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地開放多8個自由行城市，本地零售餐飲股炒唔起新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

一地兩檢 | 深圳擬將東鐵線引入羅湖境內，冀50分鐘內由羅湖直達港島核心區新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

星馬喇沙 | 城中必食喇沙推薦！$88豪食原隻龍蝦喇沙 / 9小時炒製手工無味精喇沙醬 / 米芝蓮推介蔡瀾都捧場
人氣文章

娛樂情報

何伯再接受《東張西望》訪問！TVB《福祿壽訓練學院》抽水阮兆祥扮「新何太」極神似
人氣文章

小薯茶水間

智慧城市排名 ︳瑞士學院公布2024全球智慧城市排行榜！亞洲最Top又係佢？邊兩個城市大躍進反勝香港？這個國家多個大城市竟不入Top 20
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

一年一度的時尚盛事！Met Gala 2024名人珠寶圖鑑：Zendaya、楊紫瓊以祖母綠點綴華麗晚裝！Cara Delevingne誇張鑽石盔甲現身
人氣文章

Travel & Dining

一邊度假、一邊養生！3間 Wellness Retreats 讓你來一場說走就走的世隔絕靜修之旅
人氣文章

Art & Living

世界首演：香港芭蕾舞團全新演繹《天鵝湖》，將經典舞劇化為足尖上的詩
健康好人生 Health Channel
人氣文章
85歲老翁日食5隻雞蛋，4個月面色紅潤頭髮變黑？醫生分享食雞蛋6大益處：防癌防腦退化兼降膽固醇？
人氣文章
食物安全 | 剩餸攤凍先放入雪櫃？肉放冰格一世保質？好易食物中毒！8大家居處理食物謬誤，一個習慣或成致癌兇手！
人氣文章
男子4個月暴瘦35磅，求診揭患血癌兼肝脾腫大！醫生：體重急降或有3大危機可增死亡風險新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事13/05/2024
神州經脈 | 超長期特別國債周五首發，佛山瀋陽放寬落戶條件
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金