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【FOCUS】GPT-4o挑機谷歌，Sora後來者眾

14/05/2024

　　「江山代有才人出，各領風騷數百年」的名句，在AI海嘯下，各路玩家稍有不慎，隨時淪為「風光短暫」。就在谷歌一年一度開發者大會（Google I/O 2024）開幕的前一天，OpenAI周一（13日）　發布新一代旗艦模型GPT-4o（0=o​​mni，包羅萬象），「挑機」意味濃厚。2月問世即驚艷的視頻生成工具Sora，近日亦遭遇新的挑戰者Krea。


搶先一天發布，OpenAI研人機互動未來


　　2022年12月，ChatGPT橫空出世，打了搜索引擎巨頭谷歌一個措手不及。去年3月，谷歌推出聊天機器人免費開發平台PaLM API反擊，但ChatGPT4同日問世，令谷歌最終全力專攻Gemini API。兩個「死對頭」隔空過招，今次上演第三回合，OpenAI最新發布GPT-4o，時間點正正在谷歌開發者大會前一天。

 

【FOCUS】GPT-4o挑機谷歌，Sora後來者眾

今次GPT-4o的最大看點，在於平均回應時間僅320毫秒的人機互動新境界。

 

　　今次GPT-4o的最大看點，在於平均回應時間僅320毫秒的人機互動新境界，不單能就語音、視覺、文本做出不同音調的語音回應，還具備實時翻譯功能，甚至能通過語氣和表情偵測人的情緒。OpenAI技術長Mira Murati就指，「我們正研究人類與機器之間互動的未來，GPT-4o確實正在改變這種範式。」


　　另一看點是，GPT-4o將推出桌面版程式，並為所有用戶提供免費的有限訪問。此舉印證了公司CEO奧特曼（Sam  Altman）近日在斯坦福的公開演講所稱，「通過提供免費產品，實現社會影響力。」


Krea刷新視頻眼界，中國需ChatGPT時刻


　　OpenAI及其合作方微軟，跟Google爭奪AI大模型霸主之位互不相讓。而在熱爆的AI視頻領域，早前搶盡宇宙老大Runway風頭的Sora，打開「影視級」視頻新世界大門才兩三個月，一間名不見經傳的三藩市初創公司Krea AI又再刷新眼界。除了Sora的文字生成影片功能，Krea還提供將已有的圖像、視頻融入新影片中，並能通過文字設定影片不同時間軸的風格。

 

【FOCUS】GPT-4o挑機谷歌，Sora後來者眾

Sora打開「影視級」視頻新世界大門才兩三個月，一間名不見經傳的三藩市初創公司Krea AI又再刷新眼界。

 


　　在中國，字節跳動旗下火爆應用CapCut（剪映）嚴格而言或稱不上影片創作，但去年初創立的視頻生成大模型公司愛詩科技，其旗下的PixVerse亦被視作Sora的競爭者之一，上月剛剛完成A2輪逾億元融資。


　　至於追趕ChatGPT的後來者，除了異軍突起的90後楊植麟創立的月之暗面旗下Kimi，另一AI初創公司零一萬物，上周亦發布AI工作平台「萬知」，宣稱可在3秒內提煉169頁英文財報的重點提煉等。其創始人李開復就稱，中國需要自己的「ChatGPT時刻」來提高人們的興趣、加快普及和投資，因為「當GPT5到來時，我們將更落後。」

 

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