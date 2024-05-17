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【FOCUS】「樓熊」續累經濟，中央接連出招

17/05/2024

　　跌跌不休的新建商品住宅售價，4月錄9年來最大環比跌幅，加上暴跌的銷售額5月持續惡化，「熊蹤」威脅民眾切身利益和經濟社會發展大局，勢需中央出手統籌協調。就在數據公布數小時後，國務院、人民銀行連發三箭，愈加放大市場對周五（17日）下午吹風會更多「暖風」政策細節的期待。


消費增速一年半最慢，汽車銷量縮水


　　中國主要經濟指標4月再顯好壞參半。國統局今早公布，規模以上工業增加值按年增6.7%（預期：5.5%），續擔綱房地產引擎熄火後的經濟新動力。4月政府債發行淨減少984億元的背景下，首4月基礎設施投資增速放緩至6%，整體固投增速增4.2%（預期：4.6%）。

 

【FOCUS】「樓熊」續累經濟，官方接連出招

4月社會消費品零售總額大幅回落至3.57萬億元，為過去一年最低。

 

　　至於消費，清明小長假的火熱出遊潮之後，傳統「一節淡三墟」效應拖累社會消費品零售總額大幅回落至3.57萬億元，為過去一年最低，按年增速2.3%（預期：3.8%）更是2022年12月以來最慢。

 

　　值得留意的是，4月汽車銷售額縮水至3503億元，為2022年5月以來單月新低，背後固然有當月底汽車「以舊換新」補貼政策出台前的觀望效應，但首季全行業產能利用率驟降至64.9（通常75%被視作 「產能過剩警戒線」），以及造車新勢力之一的理想大幅調降今年銷量預期，或暗示下半年增速承壓。

 

商品住宅量價齊跌，衍生負反饋循環


　　再看眼下經濟最大拖累的房地產，國統局數據顯示，4月商品住宅量價齊跌，其中銷售額按年跌近29%，70大中城市價格按月跌0.6%，為2014年11月以來最快。另據Wind對21個主要城市的調查顯示，5月上旬，新屋銷售跌幅由4月的-38.9%續惡化至-50.6%。

 

【FOCUS】「樓熊」續累經濟，官方接連出招

人民銀行宣布取消首套、二套房個人房貸利率下限，降低首套、二套房個人房貸首付比例。


　　3.9億平米待售商品住宅，衍生出一系列房價尋底、財富縮水、收入不穩、信貸崩塌等的負反饋循環，儘管最新商品房總庫存較3月底7.48億平米的歷史峰值略降280萬平米，但要徹底趕走「樓熊」，勢需中央出手統籌協調。


　　巧合的是，國務院、人行今日上午連發三箭，包括召開全國保交房工作視頻會議，允許商品房庫存較多城市的政府，「酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房」；取消首套、二套房個人房貸利率下限，降低首套、二套房個人房貸首付比例；下調個人住房公積金貸款利率。

 

　　不過，能真正扭轉乾坤的，仍是官方真金白銀「收儲」存量房如何定價、資金何來、規模多大。

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