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【FOCUS】英偉達拼多多放榜，捲性能 VS 捲低價

23/05/2024

　　一個「捲」性能，一個「捲」低價，殊途同歸將業績「捲」出了天際。「AI晶片王」英偉達周三（22日）公布，備受關注的數據中心業務首季收入再破頂，首席執行官黃仁勳最新宣布，將新晶片推出周期由兩年提速至一年。另一邊廂，「低價殺手」拼多多同日亦公布，首季利潤刷新高，佔總營收半壁江山的交易服務收入（佣金）按年飆3倍，背後是極致壓價策略。


營收續飆，新品加快


　　Happy Nvidia day！被高盛稱作「地球上最重要的股票」果然實至名歸，一季度業績再次超預期後，公司股價盤後一舉企上1000美元大關。具體看，營收按年增262%至260.4億美元，其中，對Hopper GPU的高需求，推動數據中心營收按年飆升427%至創紀錄的226億美元，毛利率續升至78.9%。

 

【FOCUS】英偉達拼多多放榜，捲性能 VS 捲低價

 


　　這還不止，公司預計二季度營收將達280億美元（上下浮動2%），並在三季度擴大3月剛問世的Blackwell GPU的出貨規模，Blackwell的速度是現時Hoppe的兩倍，單價介乎3萬至4萬美元。但此並非盡頭，「老黃」於財報電話會議上就指，下一個架構的新晶片將於2025年推出（據報為Rubin），意味2020（Ampere）、2022（　Hopper）、2024年（Blackwell）每兩年推新品的節奏將加速至每年，此勢有助鞏固其現時AI GPU市佔九成以上的霸主地位。


　　英偉達致力高算力、低能耗的革新在人工智能領域無出其右，而在另一領域，電商黑馬拼多多卻憑極致壓價捨我其誰，將一季度淨利潤按年推升246%至近280億元人民幣新高。


極致壓價，拿捏人性


　　相比英偉達營收支柱來自數據中心，拼多多的則為俗稱佣金的交易服務收入，按年暴增327%至443.6億，佔總營收的51%。儘管季報未公布各業務分項，但單季GMV估算超百億美元的海外平台Temu，勢貢獻巨大，成功要訣離不開一個「平」字。

 

【FOCUS】英偉達拼多多放榜，捲性能 VS 捲低價

 


　　52美元的平板電腦、25美元的運動鞋、14美元的智能手錶、8美元的連衣裙，2美元的太陽眼鏡……早在2022年，Temu就推出全托管模式，參考亞馬遜爆款產品向國內製造商招標，通過篩選樣品、價格確定最後供應商，並幫助賣家解決貨物的海外發貨、配送等出海難題。值得一提的是，商品的最終定價權在Temu，競爭對手阿里就直指，「某種程度上，Temu的低售價是通過壓榨供應商利潤而獲得的。」


　　海外鬥平攻城略地，拼多多在國內亦是將流量向低價傾斜，以致有義烏商家去年賣貨2億，毛利卻為負，最終靠遊戲公司隨發貨包裹配送廣告（試玩遊戲卡）才變相「盈利」55萬元。此外，有關「百億補貼買iPhone」、「差1分錢就能提現」等爭議亦套路多多。


　　兩相比較，一個靠研究硬核科技成為當之無愧的AI股王，一個借精準拿捏人性逆襲阿里、京東，同樣業績驚艷，而誰是真正的贏家？

 

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