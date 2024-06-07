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【FOCUS】歐央「順手」降息，未來路徑非易

07/06/2024

　　吹風數個月之後，歐洲央行周四（6日）一如預期宣布減息25點子，為2019年9月以來首次。議息日的看點有二，一是不預先承諾任何利率路徑，二是上調歐洲今明兩年通脹預測。歐洲央行看起來只是「順手」扣響的降息扳機，如同80年前的同日，盟軍艾森豪威爾將軍就諾曼底登陸發出的動員命令，「任務並非易事」。


預防式紓緩金融壓力


　　通脹反彈、工資上漲、經濟回暖、失業率歷史低點、美聯儲按兵不動……從任何角度看，歐洲央行都沒有6月減息的充分理由，然而，三大關鍵利率仍一如預期下調25基點，其中主要存款利率由4%降至3.75%。

 

【FOCUS】歐央「順手」降息，未來路徑非易

歐洲央行一邊上調通脹預期一邊降息，強調不預先承諾任何利率路徑。(ECB)


　　奇葩的是，歐洲央行在降息同時，上調今明年歐元區通脹預測0.2個百分點，分別為2.5%、2.2%，雙雙高過央行2%政策目標，或暗示對通脹更大的容忍度。行長拉加德暗示7月減息欠奉，或意味此輪減息周期將大不同於2000年10月、2008年7月、2011年7月的前三輪快速寬鬆，而是龜速慢行。


　　那麼，為何今次要減息？最大原因料是以預防式減息充當紓緩金融壓力的安全閥。波士頓顧問集團（BCG）最新報告就指，受融資成本上升和消費者需求疲軟的雙重打擊，十五分之一的歐洲企業正面臨巨大的重組壓力。另有數據顯示，由於利率上升，擁有住房抵押貸款的歐洲人平均每月付款超過1100歐元。


關注美國非農大龍鳳


　　減息屬非必要，但總體利大於弊，問題是利率未來如何走？盡管歐洲能源、食品通脹紓緩，但由工資推動的服務業通脹日熾，顯示通脹治理非一夕之功。早在去年，歐盟平均每小時勞動成本為31.8歐元，但居民平均工作時間卻大大少於美國工人。隨著右翼料在今次歐洲議會選舉中取得歷史性佳績，其反移民立場或加劇歐洲的勞動力短缺和推高工資成本。

 

【FOCUS】歐央「順手」降息，未來路徑非易

眼下為美國就業市場提供正面提振的移民潮，未來或令失業率超預期上升。(AP)


　　加拿大、歐洲發達經濟體邁出減息第一步，經濟畫風驟變的美國又如何？5月非農就業報告中失業率會否企上4%料是關鍵。在此之前，失業率已連續27個月低於4%，為上世紀50年代以來最長紀錄。不過，鑒於就業歷來是經濟的滯後指標，眼下為就業市場提供正面提振的移民潮，未來或令失業率超預期上升。


　　繼拉加德無視2%通脹目標後，面對聯邦政府首季利息支出按年增21%至2640億美元及首季GDP下修的鮑威爾，會否同樣在7月預防式鷹派減息？且先看今晚揭盅的非農有無大龍鳳。

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