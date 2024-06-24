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【FOCUS】倒查稅風聲未平，「三張表」仍待修復

24/06/2024

       全國財收跌幅節節擴大，倒查稅/補繳稅風聲四起，網紅咖啡店員工遭催單而動粗－－看似風馬牛不相及的事件，卻無不顯示從政府到企業到個人，緊絀的資產負債表和緊綳的神經。眼見房地產整體低迷依舊，優化財政資源分配和稅制結構，勢是7月三中全會重點議題。


首5月財收跌幅擴，賣地續縮水


　　財政部周一（24日）姍姍來遲公布5月財政收支情況，首5月全國一般公共預算收入96912億元（人民幣．下同），跌幅擴大至2.8%，其中稅收收入年減5.1%；全國一般公共預算支出108359億元，年增3. 4%；預算赤字11447億元。

 

【FOCUS】倒查稅風聲未平，「三張表」仍待修復


　　其中，備受關注的國有土地使用權出讓收入，首5月錄12810億元；按年降14%；單計5月為2274億元，按年縮水逾27%。土地出讓收入自2019年（7.8萬億元）見頂後，過去兩年急劇下滑，原本是中流砥柱的「土地財政」難以為繼，全國31省市中，首4月僅上海錄收支盈餘，其他全數赤字，不計中央轉移支付，地方如何生財的問題愈顯逼切。


　　近期，維維股份、寧波博匯、北大醫藥、華林證券等多間上市公司公告，被稅務機關要求補繳稅款，稅種涉及消費稅、增值稅、企業所得稅等；「稅警聯合作戰中心」、「警稅情報研判中心」掛牌亦多地開花。


地方自由裁量，更易令人心驚


　　儘管國稅總局澄清，稅務部門沒有組織進行全國性、產業性或集中性的稅務檢查，也沒有所謂「倒查30年」的安排，但正正因為沒有中央紅頭文件，地方自由裁量的查稅補稅，才更易令人心惶惶。

 

【FOCUS】倒查稅風聲未平，「三張表」仍待修復


　　補繳稅款，中央不急地方急，除了全部劃歸地方收入的土地出讓金大跌，更大的背景是央地收支不平衡。財政部數據顯示，去年地方政府財政收入佔全國54%，但支出佔比卻高達86%。「進少於出」令地方資產負債表「乾塘」，無疑更有動力去「追繳」，消息就指，有電商經營者收到補繳稅款10萬至1.2億元不等的通知。


重大財稅、收入改革刻不容緩


　　查稅風四起，恐令本就經營內捲的企業更傾向降低成本，上周接連曝出咖啡師對顧客動粗的網紅店Manner，就被指一邊快速擴張門店、一邊極限施壓員工，最終令咖啡師不堪高強度、低工資而將顧客當作出氣筒。


　　要修復地方、企業、個人的三張資產負債表，重大財稅、收入改革刻不容緩。其中一個思路就是優化各級政府的事權和支出責任劃分，甚至包括將中央政府收入重新分配予地方。而從維維股份、寧波博匯遭地方追繳消費稅看，中央獨享的消費稅徵收環節穩步下劃地方，並將增量部分歸於地方，或是三中全會改革方向之一。

 

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