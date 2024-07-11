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【FOCUS】就業市場裂痕顯，鮑公轉減息口風

11/07/2024

　　一邊是民主黨議員敦促，勿維持高利率太久；另一邊是共和黨議員警告，勿太快啟動削減－－聯儲主席鮑威爾到底站哪一邊？周二（9日）起一連兩天在國會作證的鮑公，盡管對減息時機續守口如瓶，但口風已悄然轉變，從一心一意專注抗通脹，到轉而密切留意勞動力市場降溫，明言降息「太晚或太少或過度削弱經濟活動和就業」。


抗通脹VS防裁員致「夜不能寐」


　　7月減息，還是9月減息？今晚稍後公布的美國6月CPI及兩周後公布的6月PCE數據，或撥開最後一片迷霧。但最新自曝「夜不能寐（awake at night）」的鮑公，關注重心已不再是CPI、PCE零點幾個百分點的起落，因為「通脹上升並不是我們面臨的唯一風險」，而是在確保通脹重回2%目標的同時，取得防止裁員急劇增加的平衡。

 

【FOCUS】就業市場裂痕顯，鮑公轉減息口風

鮑公國會作證時續強調聯儲的雙重任務，但重心已從專注抗通脹，轉而密切留意勞動力市場降溫。


　　過往相當長一段時間，「緊張（tight）」、「強勁（strong）」，幾乎是聯儲眼中美國就業市場的代名詞，雙重使命其中之一的「就業最大化」可謂高枕無憂。直到6月失業率升至4.1%的兩年半最高，為尋求更高薪酬的「大辭職」潮，已被招募減少、時薪放緩下的「大留任」取代。


　　目前，美國過去三個月失業率均值與過去12個月低點間差距，已從5月的0.37擴大到0.43個百分點，距離觸發衰退警號的0.5個百分點僅一步之遙，此被稱作「薩姆法則（Sahm Rule）」的指標，從70年代以來從未失準。


重塑貨幣政策前瞻性或需7月減息


　　而鮑公顯然已經看到了眼前的紅燈信號，他最新作證時明確，美國經濟「不再過熱（no longer an overheated economy）」，就業市場激增已「大幅降溫（cooled considerably）」，並罕有指，就業市場並非「經濟廣泛通脹壓力的來源」。

 

【FOCUS】就業市場裂痕顯，鮑公轉減息口風

美國就業市場的裂痕已經顯現，6月失業率升至4.1%的兩年半最高。


　　就業市場的裂痕已經顯現，而招聘網站顯示兼職工作職位急升，隱隱透露未來失業率續升的不祥之兆。此外，被稱作「鮑威爾曲線」的3個月國債殖利率與未來18個月隱含殖利率之差，自2022年11月以來連續倒挂，而此近遠期息差一直被鮑威爾認作即將到來經濟衰退最可靠的警告。


　　加上美國過去12個月國債利息支出再刷歷史新高，錄1.095萬億美元；美國人支付的信用卡平均利率高達21.5%，較歷史均值高逾7個百分點，一個價值百萬的問題是，鮑公就打響減息第一槍還在等甚麼？他在國會聽證會上「過早降息或阻礙甚至逆轉我們在通脹方面取得的進展」顯然並無充分說服力。


　　眼下對鮑公而言，要麼7月減息重塑貨幣政策前瞻性，要麼依賴「後視鏡」數據直至「too late or too little」一語成讖。

 

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