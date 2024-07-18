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【FOCUS】侵侵炮轟強美元，惟「削弱」說易行難

18/07/2024

　　當港險經紀以「人民幣兩年來貶值14%」，作為推銷美元保單的賣點；當優衣庫母公司迅銷因應日圓貶值，第二次上調本財年盈利預期；當美國人湧向京都、布達佩斯、阿爾卑斯山，更闊綽地消費……幾已「一隻腳踏進白宮」的特朗普最新卻在海湖莊園抱怨，「貨幣問題大鑊（a big currency problem）……美元和日圓及人民幣之間差異令人難以置信」，「強勢美元是巨大負擔（tremendous burden）」。


損製造商利益，目標消除逆差


　　儘管保守派經濟學家摩爾（Stephen Moore）曾忠告特朗普，「強勢美元等同強勢總統，弱勢美元等同弱勢總統」，但侵侵打擊「強美元」的磨刀聲正愈來愈響。2019年就澄清自己「並非樂見」強勢美元的他，近期接受美媒專訪時，再提及上屆總統任內跟中國、日本苦戰匯率的歷史，又引述卡特彼勒（Caterpillar）等製造商稱，「沒人願意買我們的產品，因為太貴了。」

 

【FOCUS】侵侵炮轟強美元，惟「削弱」說易行難


　　跟特朗普志同道合的還有副總統候選人萬斯（J.D. Vance），以及有望問鼎下任財長的前貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)。萬斯早前曾質疑聯儲主席鮑威爾，指強勢美元掏空美國的工業基礎，是對製造商的徵稅；萊特希澤則明言，美國貿易政策的首要目標應是徹底消除逆差，而手段之一就是削弱美元以刺激出口。


　　強美元劇本或改寫的另一佐證，是過往逾40年歷史顯示，美元在民主黨總統（克林頓、奧巴馬、拜登）任內一致走強，而在共和黨總統（布殊、小布殊、特朗普）任內則普遍走弱。一大例外是共和黨籍的里根，美元在其任內一度大幅升值近六成，背後是一邊大幅減稅，一邊大興國防，推高美國實質利率吸引大量資本流入。


政策顯矛盾，長遠或無心插柳


　　如今，特朗普同樣高舉減稅大旗，寄望將企業稅從21%降至最低15%（但承認很難），揚言不惜以關稅等經濟手段將生意帶回美國－－削弱美元似勢在必行，但政策邏輯又存在本質矛盾。

 

【FOCUS】侵侵炮轟強美元，惟「削弱」說易行難

若美元真的大幅貶值，將引發美債減值，恐損害一眾美國基金、銀行、保險公司的資產負債表。


　　一方面，減稅、關稅通常被視作將擴大財赤、重燃通脹，繼而令利率維持高位（雖然特朗普聲稱支持低利率）並支撐美元。另一方面，倘若美元真的大幅貶值，將引發美債減值，恐損害一眾美國基金、銀行、保險公司（總計持有美債約6.8萬億美元）的資產負債表，而需求下跌又將推高孳息。簡而言之，人為將強美元轉向弱美元說易行難，無論是聯儲印鈔、減息，還是實施資本管制（限制海外投資者買美債）、或是重祭「廣場協議2.0」迫使別國貨幣貶值，都是雙刃劍而效果成疑。


　　但長遠而言，一國貨幣的升貶在於供需，無論是日常結算還是價值儲存。以特朗普「美國優先」、四圍樹敵的作風，美元長期以來享有「過高的特權（exorbitant privilege）」能否永續？弱美元或「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」。

 

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